Samsung, Galaxy S23 FE’nin yerine geçecek olan Galaxy S24 FE modelini bu yılın sonlarında tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy S23 FE, farklı pazarlarda Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 işlemcilerle donatılmış olarak piyasaya sürülmüştü.

Galaxy S24 FE’nin ise, Galaxy S24 ve Galaxy S24+’a benzer şekilde Exynos 2400 SoC’yi çoğu pazarda kullanacağı ve birkaç pazarda Snapdragon 8 Gen 3’ü tercih edebileceği öne sürülüyor. Ancak, sızıntı kaynakları, firma tarafından global olarak Exynos işlemci seçeneğinin sunulabileceğini belirtiyor, bu nedenle telefonun Snapdragon versiyonunu görmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulacak.

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Telefonun RAM kapasitesi de yükseltilecek. Galaxy S24 FE’nin, önceki modellerdeki 8 GB RAM’den 12 GB LPDDR5X RAM’e yükseltileceği belirtiliyor. Depolama seçenekleri ise 128 GB (UFS 3.1) ve ayrıca 256 GB (UFS 4.0) olacak.

Batarya tarafında da iyileştirmeler bekleniyor. Galaxy S24 FE’nin 4500mAh bataryaya sahip olacağı ve 25W hızlı şarj desteği sunabileceği söyleniyor. Galaxy S23 FE modelinde olduğu gibi, alüminyum çerçeve yapısının S24 FE için de muhtemel bir seçenek olduğu belirtiliyor.

Ancak, lansmanın 2024’ün dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor, bu da önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi ve ayrıntıya ulaşmayı umut ettirdi. Samsung’un yeni FE serisi telefonuyla ilgili beklentiler ve sızıntılar, kullanıcıları heyecanlandırmaya devam ediyor.