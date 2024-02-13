Galaxy S24 ekran sorunu baş göstermeye başladı. Samsung’un en yeni amiral gemisi olan Galaxy S24 serisi kullanıcıları, ekranlarındaki grenli doku sorunuyla baş etmeye çalışıyor. Bu sorunla ilgili olarak çeşitli ekran sorunlarıyla karşılaşan kullanıcılar, Samsung‘un önemli bir güncelleme yaparak bu sorunu çözmeye çalıştığını öne sürüyorlar.

Kullanıcılar, ekranlarında soluk renklerin ve süper parlak ekranlarda çeşitli kusurların olduğunu belirtiyorlar. Özellikle koyu veya gri arka planlarda belirginleşen grenli doku, Reddit gibi platformlarda geniş çapta tartışılıyor. Bir anket sonucuna göre, S24 ve S24+ sahiplerinin çoğunluğunun bu sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

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Bununla birlikte, grenli doku sorununun yanı sıra bazı kullanıcılar düşük parlaklıkta ekranlarında üç yatay çubuk gördüklerini ve aşırı şeritlenme ile ilgili şikayetlerde bulunduklarını dile getiriyorlar. Bu sorunların geniş kapsamlı bir şekilde belgelenmesi, bazı kullanıcıların cihazlarını defalarca değiştirmelerine rağmen aynı sorunla karşılaştıklarını gösteriyor.

Galaxy S24 ekran sorunu nasıl çözülür?

Samsung’un sızıntıları ve güncellemeleriyle tanınan bir kaynak olan Ice Universe, Galaxy S24 serisi için bir ekran canlılığı güncellemesinin söz konusu olduğunu duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların renk canlılığını tercihlerine göre ayarlamasına olanak tanıyan bir “Canlılık” seçeneği içerecek.

Ancak, kullanıcılar sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu konusunda belirsizlik yaşıyorlar. Daha fazla rapor ortaya çıktıkça, kullanıcılar Samsung’un bu ekran sorunlarına çözüm bulmak için güncellemelerini bekliyorlar. Bu süreçte, bazı kullanıcılar cihazlarını değiştirirken diğerleri yedek parça temin etmekte zorluklarla karşılaşıyorlar.