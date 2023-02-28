Akıllı telefon pazarı 2022’de %11’lik bir daralma yaşamış ve Samsung başta olmak üzere birçok market akıllı telefonlara olan talepteki düşüşten nasibini almıştı. Samsung, bir süredir kötü giden satışlarını düzeltmek için umutlarını Galaxy S23 serisine bağlamıştı. Görünen o ki, Samsung bu buhrandan gerçekten de Galaxy S23 serisi sayesinde kurtulacak. Seri, satış rekorlarıyla gündemde!

Galaxy S23 Serisi Ön Sipariş Döneminde Çok Başarılı Oldu!

Samsung’un varlığının en güçlü olduğu pazarlardan biri olan Asya pazarıyla başlamak gerekirse, pazarın en büyüklerinden biri olan Tayvan’da ön sipariş dönemindeki satışlar Galaxy S22 serisine göre %10 daha fazla olmuş. Bunun yanında Asya pazarının diğer bir devi olan Hindistan’da durum çok daha iyi. Galaxy S23 serisinin ön siparişleri ilk 48 saatte 140.000 birime ulaşarak Galaxy S22 serisini ikiye katlamış.

Firmanın ana vatanı olan Güney Kore’de de işler iyi gidiyor. Galaxy S23 modellerinin 7 günlük ön sipariş döneminde, firma 1.08 milyon telefon satmayı başararak Galaxy S22 serisinin 1.01 milyonluk satış rakamına fark atmış. Bu rakamın Samsung için yeni bir rekor olduğunu da söyleyelim.

Güney Kore’deki ön sipariş satışlarının %60’lık bir kısmı 650.000 adet ile serinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra’ya giderken, serinin en küçük üyesi olan Galaxy S23 satışların %23’lük bir kısmından sorumlu. Ortanca model olan Galaxy S23+ ise %17’lik bir paya sahip.

Şimdiye kadar, satış rakamlarının kamuya açık olarak paylaşıldığı tek Avrupa ülkesi ise Fransa olarak karşımıza çıkıyor. 1 Şubat – 16 Şubat tarihleri arasında S23 ön siparişlerinin geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktığı ülkede Galaxy S23 modelleri büyük ses getirmiş gibi görünüyor.

Fransa’da yeni modellerin ciddi bir başarı gösterdiğini söyleyelim. Zira Galaxy S22 serisi de burada çok sevilmiş ve 2021 yılının amiral gemisi olan Galaxy S21 serisinin satışlarını ikiye katlamıştı. Yani basit bir hesapla Galaxy S23 serisinin, Galaxy S21 ailesine kıyasla satışlarını dört katına çıkardığı söylenebilir.

Samsung henüz ABD’deki satış rakamlarını açıklamadı. Ancak dünyanın geri kalanına bakıldığında, Galaxy S23 Ultra’nın üst düzey cihazlara yöneldiği bilinen bir pazar olan Kuzey Amerika’da oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün.

Serinin en çok dikkat çeken modeli olan Galaxy S23 Ultra’ya Samsung’un özel bir ilgi gösterdiği görülüyor. Firma, geçtiğimiz gün yayınlanan ve Galaxy S23 Ultra ile çekilen kısa film ile de bunu göstermiş oldu. Serinin tepe modeli olan cihaz, şimdiden bu yılın favorilerinden biri oldu.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Ultra Kısa Film Çekti! Film Kameralarını Çöpe Atın!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung kötü giden satışları Galaxy S23 serisiyle beraber düzeltebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!