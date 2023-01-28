2022 yılının son çeyreğinden beri Samsung’un S23 serisi hakkında birçok sızıntı paylaştık. Akıllı telefon serisinin lansmanı 1 Şubat tarihinde “Galaxy Unpacked” adı altında yapılacak. S23 serisi ile ilgili sızıntılar artarak devam ediyor. Geldiğimiz noktada bugün S23 serisinin kamera, batarya ve depolama seçenekleri gün yüzüne çıktı. Detaylara göz atalım.

Galaxy S23 nasıl olacak?

Sızıntıya göre Galaxy S23, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bizlere göz kırpıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.

Batarya tarafındaki sızıntıya gelecek olursak akıllı telefon 3900 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte gelecek. Bu batarya Samsung’un “Super Fast Charging 2.0” teknolojisini destekliyor. Yani 45W hızında şarj olabiliyor.

Depolama seçenekleri tarafında ise S23; 8 GB tek RAM seçeneğine ve 128 GB/ 256 GB/ 512 GB olmak üzere üç adet dahili depolama seçeneğine sahip olacak.

Galaxy S23 Plus özellikleri

Serinin ikinci üyesi olan Galaxy S23+ küçük kardeşi ile aynı arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera kullanılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.

Batarya tarafında ise kardeşi ile arasında 800 mAh büyüklükte bir fark bulunuyor. Galaxy S23+ kardeşinin aksine 4700 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Aynı kardeşinde olduğu gibi Samsung’un “Super Fast Charging 2.0” teknolojisini destekliyor. Yani 45W hızında şarj olabiliyor.

Depolama tarafında ise akıllı telefon 8 GB tek RAM seçeneğine ve 256 GB/ 512 GB olmak üzere iki adet dahili depolama seçeneğine sahip olacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Serinin ağır abisine geldik. Galaxy S23 Ultra. Akıllı telefon dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera Samsung’un kendi ürettiği 200 MP çözünürlükte bir lensten oluşuyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve iki adet 10’ar MP çözünürlükte telefoto kameralar eşlik ediyor.

Batarya tarafında ise Galaxy S23 Ultra 5000 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Akıllı telefon aynı kardeşlerinde olduğu gibi Samsung’un “Super Fast Charging 2.0” teknolojisini destekliyor. Yani 45W hızında şarj olabiliyor.

Depolama seçenekleri tarafında ise S23 Ultra ; 8 GB/12 GB çift RAM seçeneğine ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB olmak üzere üç adet dahili depolama seçeneğine sahip olacak.

Şimdilik S23 serisi hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde lansman yaklaştıkça elimize daha fazla bilgi geçeceğini umut ediyoruz. Takipte kalın.