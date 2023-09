Samsung’un en son işletim sistemi güncellemesi olan One UI 6.0 sunduğu yeniliklerle dikkat çekmişti. En son beta sürümü olan One UI 6 Beta 3, Galaxy S23 serisi için Almanya’da kullanıcılara sunuldu. Yaklaşık 1GB boyutunda olan bu güncelleme, Galaxy S23 akıllı telefonları için önemli yenilikler ve iyleştirmeler içeriyor!

Samsung Galaxy S23 Serisi için One UI 6 Beta 3 Almanya’da Yayınlandı!

Kullanıcıların dikkatini çeken önemli bir değişiklik, hızlı panelde yapılan görsel kullanıcı arayüzü güncellemeleri oldu. Özellikle, Wi-Fi ve Mobil Veri hızlı erişim seçenekleri artık ayrılmış durumda ve kullanıcılar tercihlerine göre bu ayarları kolayca düzenleyebiliyorlar. Ayrıca Karanlık Mod’un artık parlaklık ayarı çubuğunun hemen altındaki hızlı panelden etkinleştirilebildiği görüldü.

One UI 6 Beta 3, hızlı paneldeki bu görsel değişikliklerin yanı sıra, önceki Beta 2 güncellemesinde tanıtılan bir dizi özellik için de iyileştirmeler sunuyor. Bu güncelleme hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, One UI 6 Beta 2 değişiklik günlüğüne göz atabilirler.

Şu ana kadar sadece Almanya ve İngiltere’deki bazı kullanıcıların bu güncellemeyi aldığını biliyoruz. Beta 3’ün daha geniş bir kullanıcı kitlesi için ne zaman kullanılabilir hale geleceği ise belirsiz. Ancak zamanla One UI 6 Beta 3 ile ilgili daha fazla ayrıntı gelecektir.

Bununla birlikte One UI 6’nın bazı Android 14 özelliklerinden mahrum olduğunu da dün paylaştığımız haberimizde açıklamıştık. Android 14’ün yeni pil API’sini kullanmayı tercih etmeyen One UI 6, kullanıcılara pil sağlığı gibi önemli bilgileri göstermiyor. Ancak ilerleyen günlerde bunun değişeceğini düşünüyoruz. One UI 6 Beta 3 bu soruna çözüm sağlamamış gibi görünüyor. Bu nedenle umutlar Beta 4’e kalmış durumda.

Birçok kullanıcının pil sağlığı gibi veriler konusunda endişeli oldukları ve buna büyük önem verdikleri göz önünde bulundurulduğunda, Samsung’un bu kararı gerçekten ilginç olmuş. Ancak One UI 6.0 daha yolun başında. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde yeni özellikler eklenmesi çok büyük bir ihtimal. Samsung bu denli çok kullanıcıyı boynu bükük göndermeyecektir.

