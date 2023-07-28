Samsung amiral gemisi kanadında güzel akıllı telefonlar üretse de orta segmente de bilinen ve tercih edilen bir marka. Bu bağlamda Güney Koreli şirket orta segment için A ve M serilerini üretiyor. Geldiğimiz noktada ise Samsung, Galaxy M44 5G üzerinde çalışıyor. Detaylar haberde.

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Samsung Galaxy M44 5G, SM-M446K model numarasıyla Geekbench’te görüldü. Geekbench listesine göre akıllı telefon “lahaina” kod adlı bir anakarta sahip olacak. Bu anakartın üzerinde ise 1.80 GHz saat hızına sahip dört çekirdek, 2.42 GHz’de üç çekirdek ve 2.84 GHz’de çalışan bir ana çekirdekten oluşan bir yonga seti bulunuyor. Bu kurulumu daha önce 2021 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 888 yonga setinde görmüştük.

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde Samsung Galaxy M44 5G sırasıyla 1.531 ve 3.771 puan aldı. Bunun dışında Geekbench listesi, Samsung Galaxy M44 5G’nin herhangi başka özelliğini günyüzüne çıkarmıyor.

Galaxy M44’ün Küçük Kardeşi Galaxy M34:

Galaxy M34 5G, kaputun altında Samsung’un Exynos 1280 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip bir varyasyonu daha bulunuyor. Exynos 1280 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor. 25W şarj hızı 6000 mAh büyüklüğündeki bir batarya için oldukça yetersiz görünüyor.

Kamera tarafında ise Galaxy M34 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Galaxy M34 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.

Galaxy M34 5G üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Prizma Gümüş

Geceyarısı Mavi

Şelale Mavi