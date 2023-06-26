Samsung, heyecanla beklenen Galaxy M34 5G akıllı telefonunu yakında Hindistan’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay resmi olarak duyurulan cihazın, önümüzdeki haftalarda Hindistan pazarına sunulması planlanıyor. Dikkat çekici bir şekilde, telefon kısa bir süre önce FCC veritabanında keşfedildi ve bu da yakın gelecekte cihazın küresel piyasada da yer alacağını gösteriyor! İşte M34 5G’nin ortaya çıkan tüm özellikleri!

Galaxy M34 5G Orta Seviyeyi Coşturacak!

FCC sertifikasyonuyla elde edilen bilgilere göre Galaxy M34 5G’nin model numarası SM-M346B/DS olarak belirlendi. Sertifika, cihazın 5G bağlantısı yanında Bluetooth ve Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac desteğine sahip olacağını doğruluyor.

Ayrıca, sertifikasyon Galaxy M34 5G’nin 25W hızlı şarj desteğine sahip bir EP-TA800 şarj cihazı ile birlikte geleceğini gösteriyor. Ne yazık ki, sertifika daha fazla ayrıntı sağlamıyor. Ancak önceki sızıntılar sayesinde cihaz hakkında her şey biliniyor.

Yaklaşan Galaxy M34 5G’nin Galaxy A34 5G’ye benzer olacağı ve daha büyük bir 6.000mAh bataryaya sahip olacağı söylentileri yaygın olarak dolaşıyor. Bu doğruysa, M34 5G, önceki model Galaxy M33 5G’ye göre önemli bir yükseltme olacak.

Sızıntılara göre Galaxy M34 5G, 6,6 inç Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip sAMOLED bir ekrana sahip olacak. Ön kamera, ekranın üst kısmındaki bir çentik içine yerleştirilecek. Bu ekran üst seviye cihazlarda kullanılan dynamic AMOLED’e kıyasla bir tık geride olsa da cihazın segmenti düşünüldüğünde ekran gerçekten harika özellikler sunuyor.

Arka kamera kurulumuna gelince, cihazın 48MP birincil kamera sensörüne ek olarak 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP makro sensör ile donatıldığı söyleniyor. Selfie çekmek için 13MP ön kamera bekleniyor.

Galaxy M34 5G’nin Dimensity 7050 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Bu yonga seti, Dimensity 1080’in yeniden adlandırılmış hali demek mümkün. Orta seviyede bu işlemci fazlasıyla yeterli performans sunacaktır.

Telefonun 8GB’a kadar RAM ve 128GB depolama alanıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzun pil ömrü için 25W hızlı şarj desteğiyle birlikte 6.000mAh’lik bir pil öngörülüyor. Telefonun ayrıca Samsung’un kullanıcı dostu One UI 5.1 arayüzünü içeren en son Android 13 güncellemesiyle ön yüklü olarak geleceği tahmin ediliyor.

Cihazın fiyatı ise belirsizliğini koruyor. Hindistan fiyatının 240 dolar civarında olacağı söyleniyordu ancak firmanın Hindistan pazarına çok önem verdiği ve fiyatları biraz daha uygun tutmak istediği düşünüldüğünde küresel pazarda 240 dolardan yüksek bir fiyat etiketi bekleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy M34 5G’nin szıdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!