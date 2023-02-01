2022 yılından beri Samsung Galaxy M14 hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Samsung’un yeni orta segment akıllı telefonu BIS, FCC, Bluetooth SIG ve Geekbench veritabanlarında tespit edilmişti. Geldiğimiz noktada bugün TheTechOutlook isimli bir kaynak Galaxy M14 5G’nin tasarımını ve renk çeşitlerini sızdırdı.

Galaxy M14 5G üç farklı renk ile birlikte geliyor. Bunlar:

Lacivert

Mavi

Gümüş

Markalar genel olarak renk isimlerinin önüne ekler koymayı – Okyanus Mavisi gibi – seviyorlar. Bundan mütevellit renk isimlerinin farklı olmasını bekleyebiliriz.

Tasarım tarafında Galaxy M14 5G, su damlası çentikli bir ekrana sahip. Arka tarafta ise alt alta sıralanmış üç adet kamera göze çarpıyor. Bu kameraların yanına ise LED flaş konumlandırılmış. Tasarım tarafında akıllı telefon, Samsung’un yenilerde piyasaya sürdüğü Galaxy A14’e oldukça benziyor.

Galaxy M14 ile ilgili geçmişte sızıntılar olduğunu haberin başında sizlerle paylaşmıştık.

Geekbench sızıntısına göre Samsung Galaxy M14 5G, Exynos 1330 yonga seti ile piyasaya sürülecek. Exynos 1330 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.00 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 4 GB RAM eşlik edecek. 4 GB dışında başka RAM seçenekleri de olabilir ancak henüz bununla ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy M14 5G, tekli çekirdekli performansta 751 puan ve çoklu çekirdekli performansta 2051 puan aldı.

Akıllı telefon ekran tarafında 6.5 inç büyüklükte PLS LCD bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bizlere göz kırpıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bir derinlik sensörü eşlik ediyor. Galaxy M14 5G, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir kameraya da sahip.

Galaxy M14 5G hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.