Samsung, rakiplerine göre Galaxy akıllı telefonlarının şarj hızı konusunda geride kalmış görünüyor. Şu anki amiral gemisi, Galaxy S23 serisi, yalnızca 45W’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Ancak şirketin gelecekte şarj hızlarını artırma yolunda yeni umutları var. Galaxy hızlı şarj konusunda Samsung’un yapacağı hamleler ile seviye atlayacak gibi görünüyor.

İçindekiler Galaxy hızlı şarj konusunda yakında seviye atlayabilir

Galaxy hızlı şarj konusunda yakında seviye atlayabilir

Twitter’da Revegnus’un tahminine göre, Samsung’un 45W şarj cihazları için düz transformatörler tedarik eden tek firma olan Atum, portföyüne 65W ve 140W şarj cihazlarını eklemiş. Bu cihazların Samsung cihazları için tasarlanmış olup olmadığı kesin değil, ancak bu bir olasılık olarak göz önüne alınabilir.

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Özellikle, Samsung’un zaten 65W’lık bir şarj cihazı üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunuyor. Ayrıca, Samsung’un dizüstü bilgisayarlar ürettiğini düşünürsek, 140W şarj cihazı bu cihazlar için de uygun olabilir.

Samsung, Galaxy akıllı telefonları için 45W şarj desteğini ilk kez 2020 yılında Galaxy S20 Ultra ile tanıttı, ancak o zamandan beri şarj hızını artırmadı. Aslında, temel Galaxy S22 ve S23 modelleri yalnızca 25W şarjı destekliyor.

Daha önce Samsung Galaxy S24 serisinin 65W şarj ile geleceğine dair söylentiler vardı, ancak görünüşe göre Samsung bu sefer şarj standardını yükseltmeyi düşünmüyor.

Galaxy S24 serisinin 65W şarjı desteklememesine rağmen, Samsung’un tedarikçisinin daha yüksek şarj hızları üzerinde çalışıyor olması, şirketin gelecekteki akıllı telefonlarında şarj hızını artırma niyetinde olduğunu gösteriyor.