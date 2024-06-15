Güvenilir ihbarcı Evan Blass, X’te (eski adıyla Twitter) Samsung’un Unpacked etkinliğine ait bir poster paylaştı. Muhtemelen Samsung Kore sitesinden alınan bu poster, bir sonraki Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin 10 Temmuz 2024’te Kore saatiyle 22:00’de (06:00 Pasifik ve 09:00 Doğu) gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu lansmanda Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modelleri tanıtılacak.

İçindekiler Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 lansman tarihi sızdırıldı

Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 lansman tarihi sızdırıldı

GIF’te sağdaki dönen kutudan yansıtılan iki gölge dikkat çekiyor. Bir gölge, Galaxy AI’nin yeni sürümlerde önemli bir odak noktası olmaya devam edeceğini gösteren Galaxy AI sembolünü oluşturuyor. Diğer gölgenin Eyfel Kulesi’ne benzemesi, etkinliğin Paris’te yapılacağı yönündeki söylentileri güçlendiriyor.

Diğer söylentiler, Samsung’un ürünlerini 26 Temmuz’da başlayacak Paris Olimpiyatları’ndan önce piyasaya sürmek için Unpacked yaz etkinliklerini bu yılın başlarında düzenleyebileceğini öne sürüyor. Bu, Samsung’un stratejik bir hamlesi olarak değerlendirilebilir.

Galaxy Fold 6 ve Flip 6’nın yanı sıra, etkinlikte duyurulması muhtemel diğer ürünler arasında Ultra modeli de dahil olmak üzere yeni Galaxy Watch akıllı saatler ve Galaxy Buds kablosuz kulaklıklar yer alıyor. Samsung, bu yılın başlarında Ocak ayında gerçekleşen Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring’i tanıtmıştı ve Temmuz etkinliğinde bu giyilebilir cihaz hakkında daha fazla bilgi görmemiz mümkün.

Bu bilgilerin sızıntılara dayandığını ve Samsung’un etkinliğin tarihini ve ayrıntılarını doğrulayana kadar gayri resmi olarak kabul edilmesi gerektiğini unutmamak önemli. Samsung genellikle yılda en az iki Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İlk etkinlikte genellikle yeni Galaxy S serisi akıllı telefonlar tanıtılıyor. Yazın olan Unpacked etkinliğinde ise, 10 Temmuz’da yapılacak olan gibi, geleneksel olarak Samsung’un katlanabilir telefonlarını ve diğer giyilebilir cihazları tanıtılıyor.

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Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle bekleniyor. 10 Temmuz 2024’te gerçekleşecek bu etkinlikte, Samsung’un en yeni teknolojik ürünlerini ve yeniliklerini tanıtması bekleniyor. Özellikle Galaxy AI’nin yeni sürümleri ve diğer giyilebilir cihazlarla ilgili duyurular, kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için heyecan verici olacak.