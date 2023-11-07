Samsung‘un son kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE, Güney Kore’de bulunan hayranlarını büyüleyici bir deneyimle karşılıyor. Pixar’ın efsanevi filmi Oyuncak Hikayesi’nden ilham alınarak hazırlanan bu özel paket, kulaklık severler ve Oyuncak Hikayesi tutkunları için heyecan verici bir fırsat sunuyor. 6 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan ‘Galaxy Buds FE Toy Story‘ paketi, Ayı Lotso ve Hamm karakterlerinin ilham verdiği iki büyüleyici kılıf tasarımını içeriyor.

İçindekiler Samsung Galaxy Buds FE ile Oyuncak Hikayesi Dünyası

Samsung Galaxy Buds FE ile Oyuncak Hikayesi Dünyası

Bu özel koleksiyonun fiyatları oldukça cazip. ‘Ayı Lotso’ kılıfı 30 dolar, ‘Hamm’ kılıfı ise 28 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Eğer Galaxy Buds FE’yi bu özel kılıflarla birlikte alırsanız, toplam fiyat 97 dolara ulaşıyor. Ancak, 29 Kasım’a kadar sürecek olan bir promosyon dönemi sayesinde bu özel koleksiyona yalnızca 82 dolarlık bir fiyatla sahip olabilirsiniz.

Buds FE, yüksek kaliteli ses performansıyla dikkat çekiyor. Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdaki gürültüyü engelleyerek sizi müziğinize odaklanmanıza yardımcı oluyor. Derin ve zengin baslar, tüm müzik türlerini etkileyici bir şekilde sunuyor. Bu kulaklık aynı zamanda çevrenizle bağlantınızı koparmamanızı sağlayan Ortam Sesi özelliği ile geliyor.

Kablosuz kulaklık, üç mikrofonlu bir sistem ve yapay zeka destekli Derin Sinir Ağı (DNN) ile donatılmış durumda. Bu özellikler, net ve kesintisiz iletişim sağlayarak arka plan gürültüsünü en aza indiriyor. Böylece telefon görüşmeleriniz daha net ve anlaşılır hale geliyor.

Ayrıca, bu kulaklıklar yalnızca kulaklıklarla 8,5 saate kadar müzik keyfi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 30 saate kadar pil ömrüne sahip. Bu uzun pil ömrü, Galaxy Buds FE’yi uzun süreli kullanım için ideal bir seçenek haline getirir.

Özellikle belirtmekte fayda var ki, Oyuncak Hikayesi temalı kılıflar sadece Galaxy Buds FE ile sınırlı değil; ‘Galaxy Buds 2 Pro’ ve ‘Galaxy Buds 2’ gibi diğer Samsung kulaklıkları için de uygun. Bu özel koleksiyonu, Samsung Gangnam mağazaları ve çevrimiçi alışveriş platformlarından satın alabilirsiniz. Hem kaliteli ses deneyimi hem de eğlenceli Oyuncak Hikayesi temalı tasarımlarla, Samsung Galaxy Buds FE, hem müzik hem de stil açısından tatmin edici bir seçenek sunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özel üretim kılıflar alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!