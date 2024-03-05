Samsung Galaxy S24 serisi için yedi yıllık yazılım güncellemesi sözü, pek çok kişiyi şaşırttı. Uzun vadeli destek açısından markayı rakipsiz olmak isteyen Samsung, bu politikayı şimdilik amiral gemisi cihazlarına özgü tutuyor gibi görünüyor. Bu kararın etkileri, yakında tanıtılacak orta sınıf Galaxy A55 ve Galaxy A35 için belirgin hale geliyor. Peki Galaxy A55 ve A35 kaç yıl güncelleme alacak? İşte beklentiler.

Samsung Galaxy A55 ve A35, Yedi Yıl Boyunca Güncelleme Almayabilir

Yazılım desteğinde rakiplerini geride bırakan Samsung, genişletilmiş politikayı Galaxy S ve Z serileriyle sınırlama kararı almış gibi görünüyor.

Bu ayrım, Galaxy A55 ve A35’in potansiyel alıcılarını caydırabilir. Üst düzey modellerde bulunan yapay zeka destekli özelliklerin eksikliği, orta sınıf modellerin çekiciliğini azaltabilir.

Samsung, bu eşitsizliği resmi olarak ele almamış olsa da raporlar, A55 ve A35’in One UI 6.1 ile piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Ancak daha az güçlü işlemcileri, gelişmiş yapay zeka işlevlerinin tam potansiyelini kısıtlayabilir.

A55 ve A35’in resmi lansmanı 11 Mart’ta gerçekleşecek. Yazılım desteği ve yapay zeka yetenekleriyle ilgili daha fazla bilgi o zaman açıklanabilir.

Ne olursa olsun, bu yazılım politikasındaki ayrım, Samsung için stratejik bir yönü vurguluyor. Samsung orta sınıf modeller için 4 yıllık yazılım güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesini içeren yaklaşımı korurken, premium cihazları için genişletilmiş desteğe öncelik veriyor.

Özetle, 11 Mart’ta resmi lansmanı yapılacak Galaxy A55 ve A35, amiral gemisi modellerdeki kapsamlı yazılım desteğinden yararlanmayabilir.

Samsung’un genişletilmiş güncelleme politikasını premium modellerle sınırlama kararı, orta sınıf cihazlar için benzer uzun ömür bekleyen kullanıcıları potansiyel olarak hayal kırıklığına uğratabilir.

Belirli yapay zeka özelliklerinin bulunmaması ve yonga seti sınırlamaları tartışmayı daha da karmaşık hale getiriyor. Yakında çıkacak Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlarının yetenekleri merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!