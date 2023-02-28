Samsung’un merakla beklenen ve Galaxy A serisinin bir sonraki yıldızı olacağı konuşulan Galaxy A54 5G Google Play veritabanında ortaya çıktı. Neredeyse bütün özellikleri gün yüzüne çıkan cihaz, sunduklarıyla üst seviyedeki cihazlara gözdağı veriyor!

Galaxy A54 5G Exynos 1380 Yonga Setiyle Geliyor!

Google Play veritabanında SM-A546E adıyla ortaya çıkan cihaz, Samsung’un en yeni yonga setlerinden biri olan Exynos 1380 ile donatılmış. Exynos yonga setlerinin sicili pek de iyi olmasa da, Samsung tarafı bu işlemciye ciddi bir zaman ayırdığını ve mükemmele ulaştığını söylemişti.

Performans gerektiren görevler için 4 adet 2.4GHz saat hızına ulaşabilen Cortex A78 çekirdeğinden ve güç tasarrufu içinse 4 adet 2GHz saat hızına ulaşabilen Cortex A55 çekirdeğinden yararlanan bu işlemci, orta seviye için hayli yeterli özellikler sunuyor.

6 GB belleğe sahip olduğu görülen cihazın bellek kapasitesi biraz hayal kırıklığı olsa da, bunun baz modele özel olduğu ve 8 GB belleğe sahip bir sürümün de olacağı düşünülüyor.

Tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, Galaxy Ax4 serisinin diğer üyeleri gibi Galaxy S23 serisinden esinlenen tasarım çizgileriyle bizleri karşılıyor. Ancak Galaxy A54, serinin diğer modellerinden çentik yapısıyla ayrılıyor. Buna göre serinin daha alt modellerinde damla çentik yapısında sunulan ön kamera, bu modelde yerini nokta çentiğe bırakmış.

Ekran konusunda önceki nesile büyük oranda benzeyen cihaz, FullHD+ çözünürlüklü ve 120Hz tazeleme hızını destekleyen bir AMOLED panelle bizleri karşılıyor. Ekranın boyutu hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak 450 ppi olarak belirtilen piksel yoğunluğu, ekranın 6.5 inç büyüklüğünde olacağını gösteriyor.

Üç adet arka kameraya sahip olduğu görülen Galaxy A54 5G modelinde kullanılacak sensörler hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Sızıntılara göre, Galaxy A serisinin yeni yıldızında 50MP çözünürlüklü ana kameraya, 12MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 5MP çözünürlüklü makro kamera eşlik edecek.

5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacağı söylenen cihaz, güç verimliliği yüksek bir işlemciyle birleştiğinde segmentine göre oldukça iyi bir pil ömrü sunabilir. Samsung’un diğer telefonlarından alıştığımız üzere şarj gücü konusunda sınıfta kalacağı neredeyse kesin olan cihazın 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.

Birçok sertifika veritabanında ortaya çıkan cihazın tanıtımın Mart ya da en geç Nisan ayında yapılması bekleniyor. Galaxy A54 5G, serinin diğer bir popüler üyesi olan Galaxy A34 5G ile aynı zamanda tanıtılabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy A54 5G’nin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!