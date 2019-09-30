Galaxy A50, Ekim güvenlik yaması dağıtılmaya başlandı!

Galaxy A50 için Ekim ayı güvenlik yaması dağıtılmaya kademeli olarak başladı. Kore Devi güncellemeyi periyortlar halinde ay sonu göndermeyi tercih ediyordu fakat bu hamleyle birlikte kullanıcılarına küçük bir süpriz yapmış oldu.

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Samsung, henüz Eylül güvenlik güncellemesini niye göndermediğini merak eden A50 kullanıcıları için küçük bir süpriz yaparak Ekim ayı güvenlik yamasını yayınladı. Kore Devi sunduğu güncelleştirmeyle birlikte Eylül yamasını atlamış oldu. Ama muhtemelen içinde bulunduğumuz ayın geliştirmeleri de dahil edilmiştir.

A505FNXXS2ASJ1 kod adını taşıyan yazılım; İsviçre, Kazakistan, Özbekistan ve birkaç Güney Avrupa ülkelerinde indirmeye sunulmuş durumda. Bu ülkelerden birinde yaşıyorsanız cihazınıza kolay bir şekilde yazılımı yükleyebilirsunuz.

Şu an için, gelen yükseltmenin güvenlik yamaları hariç ne gibi yenilikler getirdiğini bilemiyoruz. Fakat, güncelleme cihazınıza ulaştıysa eğer aşağıdaki yorumlar sekmesinden belirtebilirsiniz.

Her bölge hatta ülke için aynı durumun yaşanacağı da henüz net değil. Samsung, bazı ülkelere Eylül yamasını da şimdilik gönderebilir. Galaxy A50 güncellemeleri 3 aylık periyotlar halinde dağıtıldığı için teknik olarak böyle bir güncellemeyi beklemiyorduk.

Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar uygulamasından “Yazılım Güncellemeleri” sekmesine girebilir. Eğer mevcutsa “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunup cihazınıza kurabilirsiniz.

Ayrıca telefonunuza, buraya tıklayarak indirdiğiniz yazılımı cihazınıza bilgisayar üzerinden de yükleyebiliyorsunuz (Dikkat! Bu yazılım Türkiye içerisindeki cihazlara uygun olmayabilir. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir) .