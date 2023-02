Samsung Galaxy A serisinin orta seviyedeki bir sonraki yıldızı olması beklenen Galaxy A34 5G, Google Play Console’da ortaya çıktı. Kilit özellikleri netleşen cihaz, kullandığı yonga setiyle orta seviyeyi kasıp kavurabilir. Gelin telefonun ortaya çıkan özelliklerine hızlıca bir göz atalım.

Galaxy A34 5G Dimensity 1080 ile Çıtayı Yükseltiyor!

Galaxy A3x serisinin devam modeli olan Galaxy A34 5G, performans konusunda çıtayı bir adım ileriye taşımış gibi görünüyor. Öyle ki, cihazda MediaTek’in çok sevilen Dimensity 1080 yonga setine yer verilmiş.

2.5GHz saat hızına ulaşabilen 2 adet performans çekirdeğine ve 6 adet 2GHz saat hızına ulaşabilen verimlilik çekirdeğine sahip olan cihaz, güç ve performans verimliliğinde oldukça iyi bir denge sunuyor.

Bu güçlü yonga setine eşlik eden bellek miktarı ise baz modelde 6 GB olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda bellek konusunda cimri davranan Samsung, Galaxy A33’ün baz modelindeki 4 GB bellek kapasitesini bu nesilde 6 GB’a çıkararak cimriliğini burada konuşturmamayı tercih etmiş.

Kutudan Android 13 ile çıkacağı kesinleşen cihazın One UI sürümünün ise 5.1 olması bekleniyor. Galaxy S23 serisi ile beraber görücüye çıkan One UI 5.1 sürümü, yine Androiid 13 üzerine kurulu olan One UI 5.0 sürümünün biraz daha iyileştirilmiş bir hali.

Tasarım konusunda da Galaxy S23 serisinden izler taşıması beklenen cihazın, buzlu cam görünümüne sahip plastik bir arka kapağa ve alüminyum gövde malzemesine sahip olması bekleniyor.

Damla çentik yapısının devam ettiği bir çentik alanına sahip olması beklenen Galaxy A34’ün FHD+ çözünürlüklü 90Hz tazeleme hızı destekli bir AMOLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor.

Arkasında üç farklı arka kameraya yer verilen cihazda 48MP çözünürlüklü ana kameraya, 8MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 5MP çözünürlüklü geniş açı kamerasının eşlik etmesi bekleniyor. Galaxy A33 5G’de yer alan 2MP çözünürlüklü derinlik kamerası bu nesilde yer almayacak.

Sunduğu özelliklerle giriş-orta seviyenin yeni şampiyonu olması beklenen Galaxy A34 5G’nin Mart ayında Galaxy A14 ile beraber tanıtılması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A33 5G de 2022 yılının Mart ayında tanıtılmıştı. Bizler de Samsung’un yeni A serisi canavarlarını merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Samsung İki Cihazına Daha One UI 5.1 Güncellemesi Veriyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy A34 5G’nin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!