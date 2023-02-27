Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy A14 5G modelini duyurarak büyük bir çıkış yaptı. ABD’de Dimensity 700 işlemcisiyle, diğer bölgelerdeyse Exynos 1330 işlemcisiyle tanıtılan cihaz kısa sürede giriş segmentin favorilerinden biri oldu. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de bu cihazın 4G işlemcili versiyonunu sessiz sedasız tanıttı!

Galaxy A14 4G Donanımıyla Göz Doldurdu!

Donanım özellikleriyle giriş seviyenin etkileyici cihazlarından biri olan Galaxy A14, 6.6 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlük sunan bu ekranda damla çentik yapısına yer verilmiş. Ekranın tazeleme hızı değeri ise 60Hz olarak karşımıza çıkıyor.

Damla çentik kısmında 13MP çözünürlüklü bir ön kameranın bulunduğu cihazın arka kısmında ise üç adet arka kameraya yer verilmiş. 50MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kameraya, 5MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü makro çekim kamerası eşlik ediyor.

Cihazın kamerasında herhangi bir OIS desteğine yer verilmiyor ancak yazılımsal olarak görüntüleri sabitleme yeteneğine sahip olan EIS teknolojisi Galaxy A14 4G’de bulunuyor. Bu sayede yazılımsal olarak videodaki sarsıntılar en aza indiriliyor.

İşlemcisiyle hayal kırıklığı yarattığını söyleyebileceğimiz cihazda, MediaTek’in oldukça yakından tanıdığımız Helio G80 işlemcisi bulunuyor. Giriş seviyede yeterli bir performans sunan bu işlemci, nispeten eski bir üretim sürecine sahip olduğu için güç verimliliği konusunda Snapdragon 690 gibi daha yeni üretim sürecine sahip rakiplerinden geride kalıyor.

6 GB dahili bellek kapasitesine sahip olan cihazda 128 GB dahili depolama seçeneği sunuluyor. Genişletilebilir hafıza desteğine sahip olan cihazın depolama kapasitesi microSD kart yardımıyla 1 TB değerine çıkabiliyor.

Güç tüketimi nispeten yüksek olan işlemcisini dengelemek için 5.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla gelen cihaz, 15 Watt gücünde şarj edilebiliyor. 15 Watt’ın günümüz için pek de iyi bir değer olmadığı söylenebilir. Ancak Samsung için bunun “hızlı şarj” olduğu görülüyor.

Güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucuya sahip olan Galaxy A14 4G, Galaxy S23 serisinin tasarım çizgilerini taşıyor. Siyah, yeşil, gri ve bordo olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle bizleri karşılayan cihaz, Samsung’un Malezya’daki resmi sitesinden incelenebilse de firma cihaz hakkında henüz bir fiyat bilgisi paylaşmış değil.

İlginizi Çekebilir: Galaxy A34 5G Geliyor! Orta Seviyenin Yeni Şampiyonu Olabilir!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy A14 4G’nin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!