Samsung’un 2025 yılına damgasını vurması beklenen yeni modeli Galaxy A07 sonunda tanıtıldı. Peki Galaxy A07 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak, hangi donanımlarla gelecek ve gerçekten fiyat/performans dengesiyle kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi? Samsung A07 özellikleri ve fiyatı neler?

Galaxy A07 özellikleri neler?

Galaxy A07, özellikle giriş-orta seviye segmentte büyük bir rekabete hazırlanıyor. 6,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD ekranı, 90 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Bu sayede hem sosyal medya kullanımında hem de oyunlarda daha akıcı bir deneyim hedefleniyor.

İşlemci tarafında MediaTek Helio G99 yonga seti öne çıkarken, 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğinden başlayarak 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya kadar farklı alternatifler kullanıcıya sunuluyor.

Samsung A07 özellikleri arasında 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği de öne çıkıyor. Bu şarj gücünün, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 modeliyle aynı olması dikkat çekici bir detay.

Kamera tarafında ise arka kısımda 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens, ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkan cihazın tam 6 yıl boyunca güncelleme alacak olması, kullanıcıların uzun vadeli beklentilerine de cevap veriyor. 184 gram ağırlığında olan Samsung A07, IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Galaxy A07 fiyatı ne kadar?

Galaxy A07 fiyatı şu anda yalnızca Endonezya’da açıklanmış durumda ve yaklaşık 85 dolar seviyesinde. Türkiye’ye geldiğinde vergilerle birlikte fiyatın biraz daha yüksek olması bekleniyor ancak yine de bu segmentte oldukça uygun bir seçenek olacağı kesin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung A07 Türkiye’de beklenen etkiyi yaratabilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!