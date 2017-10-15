Friday the 13th Oyununa Single Player Modu Yenilenmiş Bir Biçimde Geliyor

Friday the 13th Oyununa Single Player Modu Yenilenmiş Bir Biçimde Geliyor

15 Ekim, 2017 HABER, Oyun 0 yorumlar

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Gun Media ve Illfonic takımı oyuna sahip olduğu ismi kutlamak ve cadılar bayramı adına bu hafta sonu iki kat XP özelliği getirmişti.

Oyuna iki kat XP özelliği ile gelen güncelleme bir kaç hatayı da beraberinde götüren güncelleme Jason, Grease Monkey gibi karakterleri dengelemek adına bir kaç ayar da çekti.Hafta sonu süren etkinlik tamamlandıktan sonra, oyuncuların yine de sabırsızlıkla bekleyeceği bol miktarda yenilik olacak ve bu büyük yeniliklerden biri oyuna gelecek olan Single Player özelliği olacak. Single Player ile gelecek çevrim dışı bot özelliği ve oyuna daha öncede tanıtılan Virtual Cabin 2.0 ile “First person” açısına sahip olan oyun, korku tecrübesini bir hayli arttıracak. Çevrim dışı bot özelliği oyunculara istedikleri zaman Jason karakterini oynama yetkisi verecek ve böylece, oyunda kendini geliştirmek isteyen oyuncular için de bir antrenman modu işlevi görecek.

Çıkış tarihi daha belli olmayan Single Player modu, oyuncuları tarafından çoktan ip ile çekilmeye başladı.

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