Apple dünyanın farklı yerlerinde farklı nedenlerle bir dizi para cezası ile karşı karşıya. Fransız piyasa düzenleyicileri geçtiğimiz günlerde Apple’ın yasadışı ve haksız rekabet yaptığına karar verdi. Haksız rekabet nedeniyle verilen 1.1 milyar euroluk ilk cezanın ardından Apple temyiz başvurusunda bulundu. Daha sonra, bir Fransız mahkemesi Apple’ın cezasını 372 milyon euroya düşürmek zorunda kaldı. Bu son gelişmeyle ilgili olarak Apple’dan resmi bir yorum gelmedi. Bilmeyenler için cezalar ilk olarak 2020 yılında Fransız piyasa düzenleyicileri tarafından Apple’ın dağıtım ve perakende ağları üzerindeki rekabete aykırı davranışları nedeniyle verilmişti. Bu olayın, o dönemde devlet piyasa düzenleyicileri tarafından verilen en büyük para cezası olduğunu belirtelim.

Apple İçin Haksız Vergi Suçlaması

Fransız piyasa düzenleyicileri Apple’ın üst düzey perakende satıcılarından vergi topladığını iddia etti. Apple genel olarak bunu mağazalarındaki ya da web sitesindeki fiyatlandırmayı düzenlemek için yapıyor. Suçlamalara karşı itirazlardan sonra Paris Temyiz Mahkemesi, üç ana suçlamadan birini düşürme kararı aldı. Bununla beraber para cezasını düşürdü. Kaynak, düşürülen suçlamanın fiyat sabitleme iddialarıyla ilgili olduğunu söyledi. Haberler mahkemenin ayrıca toplam cezanın hesaplanmasında kullanılan oranı önemli ölçüde düşürmeye karar verdiğini söylüyor. Fransız rekabet kurumu, Apple’ın büyüklüğü ve mali gücü göz önüne alındığında 2020 yılında yüksek bir oran kullandığını kabul etmiş gibi gözüküyor.

Apple 9 Hafta Üst Üste 45 Milyon Euro Para Cezasına Çarptırıldı

Hollanda Tüketici ve Piyasa Otoritesi (ACM) bu yılın Ocak ayından bu yana Apple’a haftalık cezalar kesiyor. Kurum, her hafta istikrarlı şekilde şirkete 5 milyon euro para cezası uyguluyor. Yaklaşık 3 aydır devam eden bu durum sonucunda Apple’a arka arkaya 45 milyon euro tutarında para cezası kesildi. Dava raporlarına göre şirket, App Store’daki yazılımları satın alırken, kullanıcıların ödeme yapmak için kendi ödeme sistemini kullanmalarına zorluyor. Ayrıca, her işlem için şirket %15 – %30 arasında bir komisyon alıyor. Hollanda’daki kurum buna “Apple vergisi” ismini verdi.

Hollanda Tüketici ve Piyasalar Kurumu hala Apple’ın pazardaki hakim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Hollandalı bazı yazılım geliştiricileri de daha önce şirkete karşı davalar açmıştı. Haberlere göre Apple, cezayı durdurmaya çalışmak için bu hafta ACM’ye yeni bir teklif sundu. Ancak bir ACM yetkilisi, teklifin tam olarak gerekene uymadığını söyledi.

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