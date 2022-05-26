FMV Işık Okulları’nın tüm yerleşkelerinden ileri düzey teknolojik deneyimlere sahip liseli gençlerin üç boyutlu tasarımları, yine bir Işık Lisesi Mezunu’nun uluslararası girişimi olan XR-Masters ile yapılan iş birliği sayesinde Metaverse’e taşınıyor. FMV Işık Okulları ve FMV Işık Üniversitesi’nin ortaklaşa organize ettiği “Kültür, Sanat, Teknoloji Günleri”nde görücüye çıkacak tasarımlar, katılımcılara unutulmaz bir Metaverse deneyimi yaşatacak.

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28-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fişekhane’de gerçekleştirilecek etkinlikte; Işık’lı gençlerin tasarladığı ve XR-Masters tarafından Metaverse’e taşınan 3 boyutlu dijital içerikler, XR-Masters’ın mobil uygulaması aracılığıyla Gerçek Dünya Metaverse’ine (Real World Metaverse) giriş yaparak ve Artırılmış Gerçeklik Bulutu (AR Cloud) teknolojisi desteğiyle mobil cihaz ekranlarından görüntülenebilecek.

“Real World Metaverse” Nedir?

Metaverse, şu anda teknik olarak biri Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) tabanlı, diğeri Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Augmented Reality Cloud) tabanlı olmak üzere iki farklı şekilde deneyimlenebiliyor. Sanal Gerçeklik tabanlı evrende, kullanıcılar Sanal Gerçeklik gözlükleri veya iki boyutlu ekranlar aracılığıyla tamamen simüle edilen öte evrenlere giriş yapılıyor.

Real World Metaverse olarak da tanımlanan Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Augmented Reality Cloud) tabanlı evrenlerde ise, kullanıcılar, Mobil Artırılmış Gerçeklik Bulutu uygulamaları veya Artırılmış Gerçeklik Bulutu gözlükleriyle (Augmented Reality Cloud Headsets) gerçek evrenle sanal evrenin iç içe olduğu bir deneyim yaşayabiliyorlar. İçinde bulunulan gerçek mekandan kopmadan, sanal ortamla tam olarak bütünleşmiş bir evrene giriyorlar ve sanalla gerçek olanı eş zamanlı olarak deneyimlenebiliyorlar, birbirleriyle etkileşimde bulunabiliyorlar. Gerçek lokasyon bazlı, yüz yüze temaslarla anlamlı ilişkiler kurabiliyorlar.

Neden “Real World Metaverse” ?

Real World Metaverse’ kullanıcıların yaşamlarına daha fazla kolaylık, eğlence, güvenlik, yüz yüze aile hayatı ve daha fazla zenginlik getirerek insan evrimini destekleyecek. Gerçek hayatta yaşamak için Metaverse’te yarat” felsefesiyle, insanlar dışarıda olabilecek, keşfedecek, hissedecek, yüz yüze deneyimlerini paylaşarak, gerçek hayatta da arkadaşları ve aileleriyle bağlarını güçlendirme şansı yakalayacaklar. İnsanların toplu olarak iş birliği yapması ve kolektif olarak daha zeki olması adına daha fazla insanın kişisel olarak farkındalığını tetikleyecek ve daha fazla kolektif bilinç getirmesini sağlayacak ortamı oluşturacak.