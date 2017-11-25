Fiyatı 2.599 TL’ye Düşen Sony Xperia XZ1 İncelemesi

Sony’nin mevcut en iyi telefonu olan Xperia XZ1, 2.999 TL olan fiyatında indirime giderek 2.599 TL gibi çok cazip bir fiyata indirildi. Peki özellik olarak neler sunuyor? Berkin Bozdoğan’dan dinleyelim;

Sony Xperia XZ1: Sony’nin en yenisi

Sony Xperia modellerinin en yenisi, en üst düzey ürünü olan XZ1, XZ Premium’da kendisini gösteren teknolojik yeniliklerin devamını farklı bir boyutta ve en yeni Android işletim sistemiyle sergiliyor.

Çağımızın en üst seviye akıllı telefonlarından bir tanesi olan Sony Xperia XZ1 kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 835’iyle geliyor. Bu mobil işlemci şu an için piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden bir tanesi. 8 çekirdekli bu işlemci gelişmiş grafik yetenekleriyle en zorlayıcı oyunları bile rahatlıkla oynatıyor. Ayrıca bu işlemci içine gömülü olan en yeni nesil modem beş kanal taşıyıcı birleştirme teknolojisiyle teorik olarak 1 Gbps LTE-A bağlantısı sağlıyor. Elbette ülkemizde bu teorik hıza yaklaşmak mümkün değil fakat var olan mobil hatları en verimli şekilde kullanmanız XZ1 ile mümkün.

Motion Eye kamera sistemi

Sony’nin profesyonel fotoğraf makinelerinde kullandığı teknolojileri akıllı telefona getirdiğini biliyoruz. Bu alandaki deneyimin yansıması olarak yeni 19 megapiksellik 25 mm odak mesafeli f/2 diyafram açıklığına sahip Motion Eye kamera her zamankinden daha iyi fotoğraf ve videolar çekmek için karşınızda.

Süper yavaş çekim moduna sahip olan XZ1 üzerindeki Motion Eye kamera istediğiniz anlarda çekim hızını saniyede 960 kareye çıkartıyor. Bu sayede göz açıp kapayıncaya kadar geçen anları eşsiz ayrıntılarıyla yavaş çekimde görebiliyorsunuz. Bu işleri yaparken Sony Xperia XZ1 Exmor RS sensörden, Bionz görüntü işlemcisinden ve en az ışık dağılması için G Lens’ten faydalanıyor.

Doğru anı XZ1 buluyor

Öngörülebilir yakalama sistemi Super Auto modunda kendi kendin devreye girerek hareketli sahnelerde doğru pozu yakalamanızı sağlıyor. İster kedinin size doğrudan bakışı, isterseniz de fotoğrafını çektiğiniz kişinin gülümsemesi otomatik olarak kaydedilip size öneriliyor.

13 megapiksellik Exmor RS sensörlü ön kamera da ortam fark etmeksizin en iyi selfie pozlarını yakalamnızı sağlıyor. Bağımsız bir flaş yok ama gerekli durumlarda çok parlak ekran bir meşale gibi fotoğrafı aydınlatabiliyor.

Full HD HDR ekran

Sony Xperia XZ1, yeni video akımı olan HDR teknolojisini destekleyen bir Full HD ekranla sunuluyor. Amazon Prime başta olmak üzere ülkemizde de hizmet veren online video hizmetlerinin sunduğu HDR içerikleri mobil olarak olması gerektikleri gibi izlemenizi mümkün hale getiriyor. Öne bakan S-Force stereo hoparlörler önceki nesle göre %50 daha fazla ses verirken hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla da en iyi sesi alarak film ve dizilere ulaşabiliyorsunuz.

Kablosuz ses teknolojisinde Apt-x’in yanı sıra LDAC isimli 990 kbps veri akış hızına ulaşabilen ve bu sayede normal Bluetooth sesinin üç katı çözünürlüğe sahip kulaklıkları da destekleyen Xperia XZ1 eksiksiz teknolojisini eksiksiz çevre birimleriyle yüksek nitelikte bir araya getiriyor.

3D Creator ile üç boyutlu modelleme

Xperia XZ1 içinde bulunan 3D Creator uygulaması insan yüzlerini, başlarını ve nesneleri pratik biçimde modellemenizi sağlıyor. Bu modelleme işleminden sonra animasyonlu içerik hazırlamanız veya bu üç boyultu taramaları 3D yazıcılar aracılığıyla bastırmanız mümkün. Sosyal medyada ürettiklerinizi paylaşabilirsiniz. Duvar kağıdı olarak ayarlanan 3D taramalar aynı zamanda ekranın hareketiyle beraber dönebiliyor. Özgür bir fikir, değil mi? Aynı zamanda kameranın AR efekti kısmındaki 3D birleştirme ile nesne veya kişiyi bir yere yerleştirmeniz de mümkün.

Akıllı şarj ve ileri pil teknolojisi

2700 mAh pile sahip olan Xperia XZ1, Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile pilinizin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlıyor. Günün hangi saatlerinde şarj ettiğinizi öğrenen akıllı telefonunuz siz şarjdan çekmeden hemen önce pilin son %10’luk kısmını doldurarak hem güne tam şarja başlamanızı hem de pilin sürekli %100’de kalarak ömrünün azalmamasını sağlıyor.

Sonuç olarak

Son zamanların en performanslı akıllı telefonlarından bir tanesi olan Sony Xperia XZ1 özellikle 64 GB büyüklüğündeki depolama alanının performansıyla da öne çıkıyor ve aynı işlemci ve belleğe sahip modelleri geride bırakabiliyor. Gelişmiş kamera sisteminde optik görüntü sabitleme yok fakat bunu çok fazla fark ettirmeyecek kadar iyi bir video performansı bulunuyor. Güncel teknolojilerin iyi bir harmanını sunan Xperia XZ1 fiyat açısından da uygun bir ürün.