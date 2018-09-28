FIFA 19, Playstore’da satışa çıktı

FIFA 19, dünya ile aynı anda Türk Telekom‘un dijital oyun platformu Playstore‘da satışa çıktı. Serinin yeni oyunu UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı ile birlikte geliyor.

Oyunseverler hikaye modu olan The Journey Champions ile hayali Real Madrid oyuncusu Alex Hunter’ın kariyerini yönetme şansı bulacak. Ultimate Team ile de oyuncular kendi kadrolarını oluşturup, çevrimiçi maç modu olan Division Rivals’da dahil olacakları gerçekçi mücadelelerde takımlarını yönetebilecek.

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FIFA 19 fiyatları ne durumda?

FIFA 19 için oyunseverler, beş adede kadar Jumbo Premium Altın FUT paketi, FUT’ta yedi maç kiralık Cristiano Ronaldo öğesi ve FIFA müzisyenlerinin tasarladığı Özel Sürüm FUT formalarına sahip olma avantajı yakalayacak. Playstore’da 384 TL’ye satışa çıkan oyunu Türk Telekom evde internet aboneleri, 32 TL’den başlayan ve 12 aya varan taksit seçeneği ile satın alabilecek.

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