FDA tek dozluk COVID-19 aşısını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yalnızca bir doz gerektiren ve normal buzdolaplarında saklanabilen Johnson & Johnson COVID-19 aşısına izin verdi. Teşkilattan onaylanan üçüncü COVID-19 aşısı…

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Onaylanan Üçüncü Covid-19 Aşısı

Gıda ve İlaç Dairesi , yalnızca bir doz gerektiren ve normal buzdolaplarında saklanabilen Johnson & Johnson COVID-19 aşısına izin verdi. Teşkilattan onaylanan üçüncü COVID-19 aşısı.

Aşı, 18 yaş ve üstü kişilere uygulanabiliyor. Bu aşı ABD‘de şiddetli ve hafif COVID-19‘a karşı yüzde 72 etkili oldu. Koronavirüsün bir varyant formunun yaygın olduğu Güney Afrika‘da biraz daha az etkili oldu. İlk veriler ayrıca aşının asemptomatik enfeksiyonları önleyebileceğini öne sürdü. Ancak araştırmacıların bunu kesin olarak söyleyebilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaçları var.

Johnson & Johnson aşısının dağıtımı, iki doz olan ve özel dondurucularda saklanması gereken Moderna ve Pfizer / BioNTech aşılarına göre lojistik olarak daha kolay. Ek olarak Johnson & Johnson aşısının yalnızca bir doz gerektirdiği ve dondurulması gerekmediği için, bu tür ekipmanların olmadığı alanlara dağıtılması daha kolay olacaktır. İnsanların ikinci bir randevu için tekrar gelmeleri de gerekmeyecek. New York şehri yetkilileri, bu aşıyı yaşlıların evine giderek uygulamayı umuyor. Aşı sürecinde kapı kapı gezmek yetkililere daha cazip gelmiş durumda.

Kullanılan Teknoloji Farklı

Johnson & Johnson aşısı, Moderna ve Pfizer / BioNTech aşılarından farklı bir teknoloji kullanılarak oluşturuldu. Bu ikisi, bir miktar koronavirüs için genetik materyali doğrudan vücuda ileten gen bazlı aşılardır. Johnson & Johnson aşısı ise koronavirüs geninin bir bölümünü zararsız başka bir virüse ekliyor. Adenovirüs adı verilen bu virüs, koronavirüs genini hücrelere iletir, böylece vücut onu tanır.

Bu var doğrudan COVID-19 aşıların karşılaştırmak zor hiçbir klinik denemeler onlara kafa kafaya okuduğumdan dolayı. Moderna ve Pfizer / BioNTech aşıları kağıt üzerinde daha yüksek etkiye sahiptir. Klinik araştırmalar, semptomatik COVID-19‘a karşı yaklaşık yüzde 95 koruyucu olduklarını buldu. Ancak bu aşılar farklı zamanlarda ve farklı ülkelerde sınandı. Moderna ve Pfizer/BioNTech denemelerinin testleri birçok ülkede çoktan gerçekleşti. Üstelik varyantlar ortaya çıkmadan önce. Denemeler ayrıca hafif, orta veya şiddetli hastalık olarak sayılanlar için farklı tanımlar kullanmakta.

Önemli bir ölçüye göre, aşıların hepsi oldukça benzer: Johnson & Johnson aşısı, insanları hastaneye kaldırılmaktan veya COVID-19‘dan ölmekten korumakta diğer ikisi kadar iyiydi.

Ayrıca Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Ashish Jha‘nın NPR’ye açıklamalarda bulundu. Jha verdiği demeçte “Önem verdiğimiz şey hastaneye yatışlar ve ölümler” dedi. “Ve Johnson & Johnson, bunları önlemede Moderna ve Pfizer kadar başarılı görünüyor.”

Bunun dışında Johnson & Johnson‘ın 4 milyon insana yetecek yaklaşık 4 milyon dozu ABD‘de gönderilmeye hazırdır. Bu beklenenden daha az; şirket başlangıçta Şubat ayı sonuna kadar 12 milyon hazır bulundurabileceğini söyledi. Üretim gecikmeleri bu planın altını çiziyor. Şirket, ABD‘ye Mart sonuna kadar 20 milyon, Haziran sonuna kadarsa 100 milyon doz sağlayabilecek.

ABD‘de 48 milyondan fazla insan halihazırda en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır.

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