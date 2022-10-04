ABD iş ve medya yayını Fast Company, sitenin saldırıya uğramasının ardından salı akşamı web sitesini kapattığını belirtti. Korsanların, Apple News hizmeti aracılığıyla Apple kullanıcılarına “müstehcen ve ırkçı” bildirimler gönderdiğini söyledi.

Apple News uygulamasını kullanan haber yayıncıları, yayıncının kanalına abone olan Apple müşterilerine anında iletme bildirimleri göndermek için dijital yayıncılık araçlarını Apple News’e bağlayabilir. Fast Company, bilgisayar korsanlarının bu yayın araçlarına girdiğini söyledi.

Fast Company bir tweet’te, bilgisayar korsanlarının yaklaşık bir dakika arayla iki “müstehcen ve ırkçı bildirim” gönderdiğini ve durum çözülene kadar Apple News akışını askıya aldığını da sözlerine ekledi.

Yayın, “Durumu araştırıyoruz ve durumun çözüldüğünden emin olana kadar gönderiyi askıya aldık ve FastCompany.com’u kapattık” diye ekledi.

Fast Company’nin web sitesi bir süredir kapalıydı ve sayfa Reuters tarafından görüntülendiğinde 404 hatası gösteriyordu. Kapatmanın ardından bir sonraki tweet’te Fast Company, içerik yönetim sisteminin (haber kuruluşlarının hikayelerini yayınlamak ve yönetmek için kullandığı yazılım) bildirimleri göndermek için saldırıya uğradığını söyledi.

Apple News bir tweet’te Fast Company’nin kanalını devre dışı bıraktığını söyledi.

Fast Company, daha önce ana sayfasında benzer bir dilin göründüğü ve siteyi yaklaşık iki saat boyunca kapatmasına neden olan web sitesinin “görünüşe göre” bir hack’e maruz kaldığını söyledi.

Fast Company, yayıncılık firması Mansueto Ventures LLC’ye aittir.