Cep telefonu satın almak yerine kiralamaya fikri nasıl duruyor? Hollanda’da Fairphone tarafından Çarşamba günü başlatılan ve tasarruf sağlamanın yanı sıra cihazın üretiminden kaynaklanan çevresel etkiyi azaltmayı hedefleyen yeni akıllı telefon abonelik hizmetini duyurdu.

“Fairphone Easy” başlıklı yenilik, üretici tarafından piyasaya sürülen en son telefonu, mevcut fiyatla aylık 21 euro karşılığında kiralamayı mümkün kılıyor. Aylık ücret, cihazın ücretsiz onarımını ve gerekirse 48 saat içinde yeni bir cep telefonu alma olanağını içeriyor.

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3, 12, 36 ve 60 aylık plan seçenekleri sunan, abone her yıl indirimli aylık ücret alır ve aktif planda kalıyor. (bir yıl için 2 €, iki yıl için 4 € ve üç yıl için 8 euro). Ek olarak sözleşme bitiminde cihazın geri dönüşüm veya yeniden kullanım için firmaya iade edilmesi gerektiriyor.

Bir diğer önemli detay ise Fairphone’un hücresel abonelik hizmetinin navigasyon için telefon hattı veya data paketi içermemesidir. Yani operatörler tarafından sunulan planlarla yapılan sözleşmeler ve masraflar kullanıcının kendisine aittir.

İçindekiler Fairphone 4

Fairphone 4

Markanın sunduğu hizmeti kiralayan herkes, sözleşme süresi boyunca yeşil renkli bir Fairphone 4 kullanma hakkına sahip olacaktır. Gücünü 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte çalışan Snapdragon 750G işlemciden alıyor.

Cihaz bilindiği üzere “etik akıllı telefon” 6,3 inç Full HD+ ekrana, 4K kayıt ve görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 MP kameraya, Android 11 ve 5G desteğine sahip. Sürüm ayrıca 649 euro karşılığında satışta.

Hollanda’ya ek olarak, yakında diğer Avrupa ülkelerinde de Fairphone telefon kiralama hizmeti sunabilir.