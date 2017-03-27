Facebook Yorumlara GIF Ekleme Özelliğini Getirmeye Hazırlanıyor

Facebook üzerinde fotoğraflar ve videolar hep ön planda olurken GIF görselleri geri plana atılmıştı ancak işler değişiyor gibi.

Facebook’ta bir süredir GIF paylaşmak mümkün ancak kolay yoldan GIF ekleme veya paylaşma gibi bir seçenek henüz yok. Diğer taraftan Messenger’da GIF paylaşmak oldukça basit ve kullanıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Bunu dikkate alan sosyal medya platformu bu dosya uzantısını kendi platformuna getirmeye hazırlanıyor.

Yorum kısmına eklenecek olan GIF simgesi ile Giphy ya da Tenor gibi GIF kütüphanelerinde yer alan GIFler paylaşılabilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre GIF desteğinin Haber Kaynağı kısmını karmaşık bir hale getirebilir. Bir süredir bu çekinceden dolayı GIF desteği gelmedi. Şimdi ise bu özellik henüz test ediliyor. Platforma geleceği ise kesin değil.