Sosyal Medya
Facebook üzerinden, Google Fotoğraflar’a veri aktarılabilecek!
Facebook, yayınladığı yeni araçla sosyal paylaşım platformu üzerindeki videoları ve fotoğrafları direkt olarak gönderebileceksiniz. Şirket, aslında bu yazılımı bazı baskılar neticesinde üretmek zorunda kaldı.
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Silikon Vadisinin dev kuruluşu üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok benzeri yapılaşmanın baskıları altında kaldı. Google ve Apple’a da buna benzer yaptırımlar uygulayan Avrupa’nın düzenleyici kuruluşları gerek vergilendirme sistemler, gerekte monopolitik unsurların etkisiyle yollarını değiştirme kararları almışlardı.
Artık sıra Facebook’a geldi. Firmanın kullanıcıların kişisel verilerini transferini gerçekleştirme konusunda hızlı davranması gerekiyor. Sosyal medya devi yaptığı açıklamalarda, kullanıcıların Facebook üzerindeki bilgilerini aktarmalarına yarayan on yıllık eski bir projeyi tekrar hayata döndüreceklerini belirtti. Hesabınızı kapatmak istediğinizde veya verilerini yedeklemeye kalkıştığınızda direkt bu servisi kullanabileceksiniz.
Ancak Facebook yazılımı, veri taşınabilirliği ilkesine bağlı kalarak insanlara kontrol erişimi sağlamak, ayrıca da yenilikçiliğe teşvik etmek için uygulamaya koyduklarını aktardı. Evet, tabii ki bunların dışında düzenleyici kuruluşların baskısını da işin içerisine dahil etmek lazım. Ama şirketler bu tip unsulardan feragat etmeyeceklerdir.
Sonuç olarak, firmanın uyguladığı politika sosyal medya kullanan müşterilerine yönelik olumlu dönüşler sağlamasına yarayacak. Firmanın paylaştığı bülten hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, burada vermiş olduğum bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.
İlk olarak İrlanda’da başlayan bu uygulama, firmanın ücretsiz olarak kullanıma sunduğu bir yazılım. Bu yazılım, video ve fotoğraflarınızı direkt olarak Google’a yüklemenize izin veriyor. Proje ayrıca açık kaynaklı olması yanıyla kullanıcıların verilerinin kopyalanması söz konusu olmuyor. 2020 yılı içerisinde marka, daha çok ülke için bu uygulamanın çapını genişletmeyi planlıyor.
Sosyal Medya
Twitter aktif olmayan hesapları silme kararı aldı
Twitter, aktif olmyan kullanıcıların hesapları silmek için harekete geçiyor. Altı aydır giriş yapmayan kullanıcılar bilgilendirme mesajını dikkate almaz ise hesapları silineceği açıklandı.
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The Verge tarafından Silikon Vadisi muhabiri Dave Lee’ye dayandırılan haberde , Twitter aktif olmayan kullanıcıların hesaplarını silmek için hazırlandığı söylendi. Bu haber, kısa bir süre sonra Twitter sözcüsü tarafından da doğrulandı. Sözcünün yaptığı resmi açıklamada ” Altı aydan uzun bir süredir Twitter’a giriş yapmamış birçok hesaba, uzun süre işlem yapılmadığı için hesaplarının kalıcı olarak kaldırılabileceğini bildirmek için ulaşmaya başladık.” ifadelerine yer verildi.” Karar verilen bu uygulamanın sebebinin ise “daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için” olduğu belirtildi. 11 Aralık tarihinde uygulmanın başlanacağı belirtilirken,aktif olmayan kullanıcıların mail adresine bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme metininde ;
“Twitter’ı kullanmaya devam etmek için geçerli Şartlar, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı’nı kabul etmeniz gerekir. Bu, yalnızca bizimle paylaştığınız bilgiler hakkında en iyi kararları almanıza izin vermekle kalmaz, Twitter hesabınızı kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ancak, öncelikle 11 Aralık 2019’dan önce giriş yapmanız ve talimatları izlemeniz gerekir, aksi takdirde hesabınız Twitter’dan kaldırılır.”
ifadesi ile 11 Aralık’tan önce sosyal medya hesabınıza giriş yapması önerildi. Altı aydır hesabına giriş yapmayan kullanıcıların hesapları 11 Aralık tarihinden önce de aktif olmaz ise kullanıcı adları farklı kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bu uygulama ile birlikte birçok hesabın silinmesi öngörülüyor. Bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan bot hesaplara gelinildiğinde ise bu hesapların aktif olduğu sürece Twitter tarafından silinilmeyeceği düşünülüyor.
Haber
Snapchat, yeni zaman çizelgesi filtresi ekledi!
ABD merkezli sosyal medya şirketi Snapchat, kullanıcılarına daha iyi zaman geçirmesi için uygulamaya yeni filtre ekledi. Bu filtre ile birlikte, bir zaman çizelgesinde çocukluk ve yaşlılık halinizi görebileceksiniz.
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Snapchat, kullanıcılarının uygulama içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için yeni filtrelerini uygulamasına ekliyor. Bu yeni filtrelerden biri de zaman çizelgesi filtresi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni filtre ile birlikte, çocukluk halinizi ve yaşlılık halinizi görebiliyorsunuz. Yapay zeka desteği sayesinde, uygulanan filtre sizi bir zaman çizelgesi içinde geçmişten, geleceğe götürüyor diyebiliriz.
Eğer sizde, bu özelliği Snapchat uygulamanızda kullanmak istiyorsanız, uygulamanın filtreler kısmından seçip zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz?
Sosyal Medya
TikTok, Spotify benzeri müzik uygulaması geliştiriyor!
TikTok arka planındaki şirket, Apple Music ve Spotify gibi abonelik sistemine bağlı müzik platformlarına rakip bir uygulama çıkartmayı planlıyor. Yakın zamanda, projelerini ortaya çıkartacaklarını belirtiyorlar.
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Dünyanın en büyük iki müzik yayınlama servisi birçok platform ve birçok farklı şirketle rekabet halinde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da abonelik bazlı yayın sistemine Google Play Music ve Youtube Music de katıldığını görmüştük.
Fakat bu servislerin arasında, en yüksek rağbeti ve yükselişi kullanıcı sayısından da anlayabileceğiniz gibi Spotify ve Apple Music üstlenmişti. Çin’deki rakamlar aslında Amerika, Fransa ve Norveç’i katladığını fark ediliyor.
Çinli küçük teknoloji firması ByteDance adında Spotify alternatifi kendi müzik uygulamasını yayınlamayı planlıyor. Gelecek ay, yazılımla ilgili ilk detayların gelmesini bekliyoruz. Özellikle Hindistan pazarında faaliyet göstermesi planlanan uygulamanın Endonezya ve Brezilya’nın ardından Amerikan pazarına açılması bekleniyor. Global pazara çabucak atılması beklenen firmanın çabucak bu faaliyetleri gerçekleştirmesi ve Aralık ayına kadar faaliyetlerini tamamlaması bekleniyor.
Dünya çapında popüler sosyal medya platformu olan TikTok’un bu atılımla birlikte kendi başarısına güvenerek yeni bir mecraya girdiği aşikar. TikTok’da kendi kütüphanesinde çok fazla müzik arşivine sahip ve bununla birlikte kullanıcılar uygulama üzerinden bunları kullanabiliyorsunuz.
Daha önemli bir detay ise, ByteDance’ın aylık abonelik fiyatı 9.99 dolardan daha düşük olması bekleniyor. Böylece şirket birçok firmayı elemeyi hedefliyor. TikTok’un dünya çapındaki geniş kullanıcı kitlesini düşündüğümüz zaman piyasayı sallayacağına şimdiden emin olabiliriz.