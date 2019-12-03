Facebook üzerinden, Google Fotoğraflar’a veri aktarılabilecek!

Facebook, yayınladığı yeni araçla sosyal paylaşım platformu üzerindeki videoları ve fotoğrafları direkt olarak gönderebileceksiniz. Şirket, aslında bu yazılımı bazı baskılar neticesinde üretmek zorunda kaldı.

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Silikon Vadisinin dev kuruluşu üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok benzeri yapılaşmanın baskıları altında kaldı. Google ve Apple’a da buna benzer yaptırımlar uygulayan Avrupa’nın düzenleyici kuruluşları gerek vergilendirme sistemler, gerekte monopolitik unsurların etkisiyle yollarını değiştirme kararları almışlardı.

Artık sıra Facebook’a geldi. Firmanın kullanıcıların kişisel verilerini transferini gerçekleştirme konusunda hızlı davranması gerekiyor. Sosyal medya devi yaptığı açıklamalarda, kullanıcıların Facebook üzerindeki bilgilerini aktarmalarına yarayan on yıllık eski bir projeyi tekrar hayata döndüreceklerini belirtti. Hesabınızı kapatmak istediğinizde veya verilerini yedeklemeye kalkıştığınızda direkt bu servisi kullanabileceksiniz.

Ancak Facebook yazılımı, veri taşınabilirliği ilkesine bağlı kalarak insanlara kontrol erişimi sağlamak, ayrıca da yenilikçiliğe teşvik etmek için uygulamaya koyduklarını aktardı. Evet, tabii ki bunların dışında düzenleyici kuruluşların baskısını da işin içerisine dahil etmek lazım. Ama şirketler bu tip unsulardan feragat etmeyeceklerdir.

Sonuç olarak, firmanın uyguladığı politika sosyal medya kullanan müşterilerine yönelik olumlu dönüşler sağlamasına yarayacak. Firmanın paylaştığı bülten hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, burada vermiş olduğum bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.

İlk olarak İrlanda’da başlayan bu uygulama, firmanın ücretsiz olarak kullanıma sunduğu bir yazılım. Bu yazılım, video ve fotoğraflarınızı direkt olarak Google’a yüklemenize izin veriyor. Proje ayrıca açık kaynaklı olması yanıyla kullanıcıların verilerinin kopyalanması söz konusu olmuyor. 2020 yılı içerisinde marka, daha çok ülke için bu uygulamanın çapını genişletmeyi planlıyor.