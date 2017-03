Facebook’un Yorumları Messenger Konuşma Balonu Şeklinde Olacak

Facebook bu dönemleri geride bırakda şimdilik standart bir görünüme sahip oldu ama değişiklikler gerçekleşmiyor değil. Yeni güncelleme ile beraber sitenin mobil uygulamasında düz ve sıra sıra olan yorumlar yerine Messenger vari konuşma baloncuklu yorumlar geldi.

Yorumlara verilen cevaplarda Messenger konuşma balonlarına benziyor ve her bir cevap o yorumun altına geliyor. Yapılan açıklamaya göre şirket platformu her zaman görsel yönden zengin ve iletişimin her yerde olduğu bir yer haline getirmek istiyor ve bu yüzden zaman zaman çeşitli tasarım denemeleri yapıyor.

Hey @facebook why do comments look like this on my phone? pic.twitter.com/2zXQxQKXF5

— chrisZsnow (@chrisZsnow) March 19, 2017