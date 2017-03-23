Facebook’un Yorumları Messenger Konuşma Balonu Şeklinde Olacak

Facebook bir ara sitenin arayüzünü rutin bir şekilde değiştiriyordu ve bu süreçte kullanııclarından bir çok şikayetle yüzyüze gelmişti.

Facebook bu dönemleri geride bırakda şimdilik standart bir görünüme sahip oldu ama değişiklikler gerçekleşmiyor değil. Yeni güncelleme ile beraber sitenin mobil uygulamasında düz ve sıra sıra olan yorumlar yerine Messenger vari konuşma baloncuklu yorumlar geldi.

Yorumlara verilen cevaplarda Messenger konuşma balonlarına benziyor ve her bir cevap o yorumun altına geliyor. Yapılan açıklamaya göre şirket platformu her zaman görsel yönden zengin ve iletişimin her yerde olduğu bir yer haline getirmek istiyor ve bu yüzden zaman zaman çeşitli tasarım denemeleri yapıyor.

Hey @facebook why do comments look like this on my phone? pic.twitter.com/2zXQxQKXF5 — chrisZsnow (@chrisZsnow) March 19, 2017

Şimdilik bu özellik az sayıda kullanıcıda mevcut durumda yani tamamen kullanıma açılmış değil. Bu formatın kalıcılığının garanti olmadığı anlamına geliyor. Şu anki format son derece temiz ve gözleri yormuyor. Bunda yapılacak bir değişiklik durumu daha da kötü hale getirebilir.