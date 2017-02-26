Facebook’un beğeni sistemi aslında tahmin edebileceğiniz çok üzerinde bir donanıma sahip ve Haber Kaynağınızı bu sistem şekillendiriyor.

Facebook’ta neyi beğendiğiniz aslında oldukça önemli. Arkadaşınızın paylaştığı bebek fotoğrafına Muhteşem simgesi bıraktınız ve bir futbol haberine Kızgın ifadesi bıraktığınızı düşünelim. Sosyal medya platformu artık sizin bebekleri sevdiğinizi ve futbolu sevmediğinizi biliyor.

Bundan sonra ise sistem aynı. Daha çok tıkladığınız şeyler sizi sistemde tanımlayan şeyler haline geliyor. Bu hangi arkadaşlarınızın paylaşımlarının daha fazla hangisinin daha gösterileceğini bile etkiliyor. Algoritma sizi yeşil sahalardan uzaklaştırıyor ve bebeklere yönlendiriyor.

Sosyal medya platformunun gösterdiği paylaşımlarla kullanıcıların duygularını değiştirme yönünde bazı deneyler yaptığı daha önce çok tartışılmıştı. Site kullanıcıların duygularını etkileyebiliyor. Bu her ne kadar beğendiğiniz şeyleri gözler önüne serse bile aslında negatif etkiye sahip. Kullanıcılar böylelikle kendi yarattıkları sanal bir balonun içerisinde kalıyor. Yani her şeyden haberdar olmak istiyorsanız arada sırada sevmediğiniz şeyleri de beğenmeniz yararlı olabilir.