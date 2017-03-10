Facebook, Samsung Gear VR için Video Uygulaması Yayınladı

Facebook, Samsung’un sanal gerçeklik başlığı Gear VR için 360 derece video uygulaması yayınladı ve bu uygulama Facebook’un ilk VR uygulaması oldu.

Facebook’un Samsung Gear VR için çıkardığı uygulama tam anlamıyla bir sosyal medya uygulaması değil. Bu uygulama ile Haber Kaynağı’nda paylaşılan 360 derece videolar ve fotoğraflar görüntülenebiliyor. Bu uygulamadan gönderilere ifade bırakmak ve gönderileri paylaşmak mümkün. Uygulamaya gelecekte bazı ek özellikler de gelecek.

Bu yeni bir özellik değil. Facebook platformunda yer alan 360 derece videolara Gear VR’ın video uygulamasından erişmek mümkündü. Ayrıca Facebook hesabu ile giriş yapılduğunda gönderilere ifade bırakılabiliyor. Facebook daha önce 360 derece ses kalitesi için bir girişimi satın almıştı. Ayrıca şirketin bir de 360 derece çekim için açık kaynak kodlu kamera platformu da bulunuyor. Facebook’un şu anda tam anlamıyla bir sanal gerçeklik uygulaması bulunuyor. Ancak Facebook’un CEO’su Oculus Connect konferansında buna dair bazı ipuçları vermişti.