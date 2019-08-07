Exynos 9825 işlemcisi resmen tanıtıldı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Yeni nesil üst seviye işlemci ilk kez bugün tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 10 ailesinde kullanılacak.

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Exynos 9825 teknik özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen Samsung Galaxy Note 10 ailesinin tanıtılacağı Unpacked etkinliğine saatler kala yeni üst seviye işlemcisini tanıttı. 7 nm teknolojisiyle üretilen 9825, Galaxy S10 ailesinde kullanılan Exynos 9820‘nin güncellenmiş hali.

Samsung, yeni işlemcinin 8 nm teknolojisiyle üretilen 9820‘ye göre daha çok güç tasarrufu, daha gelişmiş oyun deneyimi ve grafik performansı getireceğini belirtti. İşlemci CPU tarafında öncülüyle aynı yapıyı kullanıyor (iki adet M4 Cheetah çekirdeği, iki adet Cortex-A75 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği). Samsung, işlemcideki çekirdeklerin saat hızlarını belirtmediği için hızların sabit kaldığı varsayılıyor.

İşlemcide bulunan Shannon 5000 LTE modemi; Cat.20 hızında download, Cat.13 hızında ise upload hızları sağlayacak. Exynos Modem 5100 5G modemine ise sadece Samsung Galaxy Note 10+ 5G modelinde yer verilecek.