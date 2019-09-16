DataMaster tarafından Epson’a ödül yağmuru!

Epson yeni yazıcı modelleriyle Avrupa’nın en önde gelen bağımsız laboratuvarlarından DataMaster tarafından 2019 değerlendirmeleri kapsamında 9 farklı modeliyle, 3 kategoride toplam 14 adet ödüle sahip oldu.

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DataMaster Lab Print’in “Green Ödülleri”, A3 ve A4 çok fonksiyonlu yazıcılar nezdinde çevreye en az zarar veren teknolojilere veriliyor. Ödüle aday ürünler değerlendirilirken üretim, dağıtım ve tasarım gibi faktörlerin tümü göz önüne alınıyor. Epson “Green MFP Ödülleri” (Yeşil Çok Fonksiyonlu Yazıcılar) kapsamında 9 modeliyle kazanan olurken; 3 farklı renkli A3 yazıcısında da “En İyi İlk Sayfa Çıkış Süresi Ödülleri”nin galibi oldu. Ayrıca dakikada 50 sayfa ve üzeri çıktı hızına sahip 3 modeliyle de “Kullanımı En Kolay Ofis Yazıcısı Ödülleri”nde ‘mükemmellik’ alarak toplam 14 ödülün sahibi oldu.

Epson’ın kazandığı tüm ödüller ve kategorileri ise şu şekilde;

Renkli A3 MFPs, 20-29 ppm

Epson WF-C869RD3TWFC – Kazanan

Epson WF-C869RDTWF – Kazanan

Epson WF-C869RDTWFC – Kazanan

Colour A3 MFPs, 50 ppm ve üzeri

Epson WF-C17590 – Kazanan

Epson WF-C20590 – Kazanan

Renkli A4 MFPs, 20-29 ppm

Epson WF-C5710DWF – Kazanan

Epson WF-C5790DWF – Kazanan

Epson WF-C579RD2TWF – Kazanan

Epson WF-C579RDTWF – Kazanan

Renkli A3 MFPs, 20-29 ppm

Epson WF-C869RD3TWFC – Kazanan

Epson WF-C869RDTWF – Kazanan

Epson WF-C869RDTWFC – Kazanan

Renkli A3 MFPs, 50 ppm ve üzeri