Epic Games, Platformuna Başarımları Getiriyor

Epic Games mağazasına, 3 yılın ardından oyun içi başarımlar eklenecek. İlk aşamada içlerinde Hades ve Rocket League oyunlarının da bulunduğu 6 oyunda kullanıma açılacak. Epic Games’in bu temel özelliği de bu kadar geç getirmesi oyuncular tarafından tepki çekti.

Epic Games mağazası, 2018’de açıldığından bu yana 2021 yılının Ekim ayında platformundan satın alınan ve orada oynanan oyunları için bu gibi platformlarda görmeye çok alıştığımız temel bir özellik olan oyun içi başarımları daha yeni platformuna ekliyor.

Geçen sene Epic Games üzerinden oynanan oyunların bazılarında başarımlar kazanılıyordu. Ancak o başarımlar geliştiricilerin oyunlarına kendileri yerleştirdiği ve her oyunda olmayan başarımlardı. Epic Games ise artık o başarımları “geliştirici başarımları” olarak adlandıracak.

Gelecek hafta gelecek olan özellik ise bundan başka bir şey. Gelecek olan başarımlar platform boyunca kullanılan ve mağazanın içerisine gömülü olan diğer oyuncuların da görebildiği bir özellik. Tıpkı Steam’de olduğu gibi.

Epic Games, getirdiği bu başarım sistemini Epic Başarımları olarak adlandırıyor ve tanıdık bir puan verme sistemi de getiriyor. Bu puanlar da deneyim puanı anlamına gelen XP ismiyle verilecek.

Deneyim puanlarına dayanarak bronz, gümüş, altın ve platinyum olmak üzere toplamda 4 farklı sınıf olacak. Platinyum, diğerlerinden 1000XP biriktirdikten sonra elde edilecek. Sistem, önümüzdeki hafta kullanıma açılacak ve başlangıçta 6 oyunda kullanılabilecek. Bu oyunlar: Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena, Zombie Army 4 ve Alan Wake Remastered.

Her bir sınıfın XP ödülü ise şu şekilde olacak:

Bronze = 5-45 XP

Silver = 50-95 XP

Gold = 100-200 XP

Platinum = 250 XP

Diğer oyunlara gelince, Epic, oyun geliştiricilerine başarımları ekleyebilmeleri için gereken araçları gönderdiğini ve bu yılın sonlarında çok daha fazla oyunun bu özelliği kullanacağını umut ettiklerini söyledi. Hali hazırda geliştirici başarımlarını topluyor iseniz ve topladığınız bu başarımlara ne olacağını merak ediyorsanız, Epic geliştirici başarımları için şu ifadeleri kullandı: