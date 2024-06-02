Araştırma şirketi AnTuTu, özellikle akıllı telefon kanadında birçok araştırma yapıyor ve raporlar yayınlıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise AnTuTu, en iyi 10 amiral gemisi akıllı telefon Mayıs 2024 listesini yayınladı. Detaylara bakalım.

En iyi 10 amiral gemisi akıllı telefonlar hangileri?

Amiral gemisi segmentinde akılımıza direkt iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 Ultra geliyor. Ancak iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 Ultra listede yok.

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En iyi 10 amiral gemisi akıllı telefon Mayıs ayı listesinin tamamı Çinli telefonlardan oluşuyor. Listenin büyük bir kısmı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setli akıllı telefonlardan oluşuyor. Ancak MediaTek, Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ yonga setleri ile birlikte listeye girmeyi başarmış.

Liste ise şu şekilde: