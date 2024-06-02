Araştırma şirketi AnTuTu, özellikle akıllı telefon kanadında birçok araştırma yapıyor ve raporlar yayınlıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise AnTuTu, en iyi 10 amiral gemisi akıllı telefon Mayıs 2024 listesini yayınladı. Detaylara bakalım.
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En iyi 10 amiral gemisi akıllı telefonlar hangileri?
Amiral gemisi segmentinde akılımıza direkt iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 Ultra geliyor. Ancak iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 Ultra listede yok.
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En iyi 10 amiral gemisi akıllı telefon Mayıs ayı listesinin tamamı Çinli telefonlardan oluşuyor. Listenin büyük bir kısmı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setli akıllı telefonlardan oluşuyor. Ancak MediaTek, Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ yonga setleri ile birlikte listeye girmeyi başarmış.
Liste ise şu şekilde:
- Vivo X100s (MediaTek Dimensity 9300+) – 2,105,621 puan
- OPPO Find X7 (MediaTek Dimensity 9300) – 2,094,528 puan
- Red Magic 9 Pro+ (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) – 2,080,986 puan
- iQOO 12 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) 2,079,919 puan
- Vivo X100 Pro (MediaTek Dimensity 9300) – 2,045,71 puan
- iQOO Neo 9S Pro (MediaTek Dimensity 9300+) – 2,043,384 puan
- Vivo X100s Pro (MediaTek Dimensity 9300+) – 2,043,218 puan
- Vivo X Fold 3 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) – 2,033,054 puan
- iQOO 12 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) – 2,024,909 puan
- Vivo X100 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) – 2,024,787 puan