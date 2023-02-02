Statcounter, farklı platform ve işletim sistemlerindeki farklı tarayıcılar hakkında bilgi veren son raporunu yayınladı. Genel tabloda değişiklik görülmezken Google Chrome payıyla bir numara olmaya devam ediyor. Edge, Safari ve Firefox ikincilik yarışında kozlarını paylaşıyor.

Statcounter’ın Ocak 2023 raporu, ana akım tarayıcılar ve pazar payları her zamanki gibi yavaş ve çığır açan bir değişiklik gözlemlenmedi.

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Google Chrome, Ocak 2023’te en popüler masaüstü tarayıcısıydı. 0,25 puan kazanarak yüzde 66,39 pazar payına ulaştı. Microsoft Edge de müşteri tabanını artırdı ve yüzde 11,09 (+0,11 puan) seviyesini geçti.

Bu arada, Apple’ın Safari’si yüzde 9,33 pazar payı (+0,32 puan) ile mesafesini korurken, Mozilla Firefox yüzde 6,87 ile dördüncü sırada yer alıyor. Sonuncusu kayda değer bir düşüş gösteren tek ana akım tarayıcıdır. Bir önceki aya kıyasla 0,34 puan kaybetmiştir. Son olarak Opera, Ocak 2023’te yüzde 3,42’lik pay ve +0,12 puanlık artışla ilk 5 masaüstü tarayıcı listesini kapatıyor.

Google Chrome- yüzde 66,39 (+0,25)

Microsoft Edge- yüzde 11,09 (+0,11)

Apple Safari- yüzde 9,33 (+0,32)

Mozilla Firefox- yüzde 6,87 (-0,34)

Opera- yüzde 3,42 (+0,12)

Mobil masaüstü tarayıcı pazarında işler biraz daha dinamik. Ayrıca, şirket kullanıcıların tarayıcısını Android ve iOS’ta kullanmasını nasıl sağlayacağını çözemediği için Microsoft Edge’i kaçırıyor. Edge’in mobil pazar payı raporda görünmek için çok küçük.

Google Chrome- yüzde 65,35 (+1,04)

Apple Safari- yüzde 24,45 (+0,9)

Samsung Internet- yüzde 4,46 (-0,6)

Opera- 1,78 (+0,14)

UC Browser- yüzde 1,47 (-1,34)