Emoji dünyasına 2020 yılında yenileri ekleniyor

Kullanıcıların her mesajlarında vazgeçemediği emojilere yenileri ekleniyor. 2020‘de akıllı telefonlara 100’den fazla yeni emoji geliyor. Yeni emojiler cinsiyet eşitliğini hedefliyor.

Kelimeler ile anlatamadığımız durumlarda imdadımıza yetişen emojiler, hiç şüphesiz milyonlarca insanın vazgeçilmezi konumunda. Metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen Unicode Konsorsiyumu, 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulacak 100’den fazla yeni emojiyi onayladığını açıkladı.

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Yeni emojiler arasında, transeksüel bayrağı ve sembolü, smokin içindeki bir kadın ve gelinlik içindeki bir erkek gibi LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı emojiler bulunuyor. Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak, açık mavi, pembe ve beyaz çizgilerden oluşuyor. Ayrıca cinsiyet kapsayıcılığının yanı sıra, bir kutup ayısı, bir mühür, kabarcık çayı, biber ve bir mamut da eklenecek.

Önerilen tasarımlar sayesinde, yıl sonuna kadar 62 adet yeni emoji eklenecek ve 55 adet yeni cinsiyet ve cilt tonu varyantları emojiler listesinde yerini edinecek. Yeni emoji’lerin 2020 yılının ikinci yarısında iOS, Android, WhatsApp ve Twitter gibi tüm platformlara entegre edilmesi bekleniyor.

Söz konusu emojilerin eklenmesi, LGBTİ topluluğundaki kullanıcılara emoji dilinde eşit temsil sağlamak için atılan adımların son örneği olarak dikkat çekiyor. LGBTİ organizasyonun sözcüsü olan Jean-Marie Navetta, geçtiğimiz yıl bu konu hakkında basına demeç vermişti. Jean-Marie Navetta,” Bu türdeki emojilerin insanların sosyal medyada kendilerini çok daha iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı oldu” demişti.