Elon Musk, Twitter satın alımını ay sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini, ancak şirketin “evet cevabını kabul etmeyeceğini” söyledi. Bir mahkeme başvurusunda, sosyal medya platformunun anlaşma için ödeme yapmak için “ileride borç finansmanı alamama teorik olasılığı” hakkında endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Twitter, teklifin geleceğine güvenmediğini söyledi. Twitter, firmayı satın almaktan vazgeçmeye çalıştıktan sonra temmuz ayında Musk’a dava açmıştı. Musk, mahkemeden bu yasal mücadeleyi beklemeye almasını istedi.

Ancak Musk, bu hafta sürpriz bir hareketle, finansmanın alınmasını ve yasal savaşın sona ermesini bekleyen orijinal devralma planıyla ilerlemeye hazır olduğunu söyledikten sonra davaya artık gerek olmadığını belirtti.

Musk’ın avukatları bir dosyada, “Sanıklara halihazırda yaptıklarını yapmalarını emretmek için hızlı bir yargılamaya gerek yok. Yine de Twitter evet cevabını kabul etmeyecek. Şaşırtıcı bir şekilde bu davaya devam etmekte ısrar ettiler. Pervasızca anlaşmayı riske attılar ve hissedarlarının çıkarlarıyla kumar oynadılar.” dedi.

Delaware Chancery Court’a kendi başvurusunda Twitter, davayı askıya almaya karşı olduğunu ve böyle bir hareketi “daha fazla yaramazlık ve gecikmeye davet” olarak nitelendirdi. Anlaşmayı finanse etmeye yardımcı olan bir bankanın, bu hafta Musk’tan ilerleme planları hakkında herhangi bir bildirim almadığını ifade ettiğini belirterek, Musk’ın vaatlerine güvenmediğini söyledi.

Twitter, “Davalılar önümüzdeki haftayı kapatma hakkına sahip ve kapatmalıdır. Davalılar gerektiği gibi kapatmayı taahhüt edene kadar, Twitter mahkemede son gününe kadar durma hakkına sahiptir.” dedi.

İçindekiler Nasıl başladı

Nasıl başladı

Musk, nisan ayında Twitter’ı hisse başına 54.20 dolara satın almayı planladığını duyurdu. Ancak sadece birkaç hafta sonra platformdaki spam hesaplarının Twitter’ın iddia ettiğinden daha yüksek olmasından endişe ettiğini söyleyerek anlaşmadan vazgeçti.

Twitter sonunda Musk’ı anlaşmayı tamamlamaya zorlamak için dava açtı. Twitter davasında, Musk’ın, liderliğini yaptığı ve servetinin çoğunun temeli olan elektrikli otomobil şirketi Tesla da dahil olmak üzere teknoloji hisselerinin değerindeki keskin bir düşüşün ardından, ödemeyi kabul ettiği fiyattan endişe duyduğunu söyledi.

Musk, 17 Ekim’de başlaması planlanan duruşma hazırlıklarının bir parçası olarak bu hafta sorgulanacaktı. Bir mahkeme dosyasına göre, dava bir anlaşmanın tamamlanmasına izin vermek için şimdi 28 Ekim’e ertelendi.

Twitter’daki hisseler, yatırımcının anlaşmanın gerçekleşeceğine dair şüpheleri arasında günü %3’ten fazla değer kaybederek kapattı.