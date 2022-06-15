Tesla sahibi Elon Musk Silikon Vadisi Tesla Sahipleri Kulübü ile yaptığı röportajda, markanın iki ana rakibinin iflas edeceğini söyledi. Yöneticiye göre, elektrikli otomobil girişimleri Lucid Motors ve Rivian, “önemli bir değişiklik olmadığı sürece” iflasın eşiğinde olduğunu söyledi.

Kötümser bir tonda, milyarder Michigan’ın Rivian ve Silikon Vadisi merkezli Lucid‘ini serbest düşüşteki bir uçağa benzetti. Musk, “Umarım bir şeyler yapabilirler, ancak maliyetlerini önemli ölçüde azaltamazlarsa, başları belada ve Tesla ve Ford dışında herkes gibi araba mezarlığına girecekler” dedi.

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Elon Musk neden Rivian ve Lucid’in iflasını öngörüyor?

Rivian’ın ürettiği ve sattığı her elektrikli araçtan o kadar çok para kaybettiği doğru ki, son çeyrekte 1,5 milyar dolar kaybetti. Uzmanlara göre, R1T ve R1S, son fiyat ayarlamalarına rağmen düşük değerde kalmaya devam ediyor. Ancak şirket, Mart ayı sonunda elinde bulunan 17 milyar doların, Gürcistan’daki yeni tesisinde üretilecek olan R2 serisinin üretimini finanse etmeye yeteceğini garanti ediyor.

Haziran başından itibaren araçlarının fiyatlarını da yeniden ayarlayan Lucid Motors’ta mali durum da kontrol altında görünüyor. Bir basın açıklamasında CFO Sherry House, şirketin 1Ç2022’yi kapattığı 5,4 milyar doların, üretimi 2023’e kadar sürdürmek için yeterli olduğunu söyledi.

Son olarak, Elon Musk tarafından verilen röportajlarda çok yaygın olan, sözlerini mutlak doğrular olarak nitelendirme eğilimini göz önünde bulundurmak gerekir. Ne de olsa Tesla’nın kendisi de benzer finansal durumlardan geçti ve piyasada hala güçlü.