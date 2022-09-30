Tesla CEO’su Elon Musk, yapay zekaya adanmış yıllık AI Day konferansının arifesinde, sosyal ağ Twitter’da fütüristik Cybertruck SUV ile ilgili haberleri paylaştı. Milyarder bir mesajında, aracı için en hafif tabirle endişe verici yeni bir özellik duyurdu. Ona göre, “Cybertruck kısaca bir tekne olarak kullanılabilecek kadar su geçirmez olacak, böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri geçebilecek”.

Bu, anlık olarak bir tekneye dönüşebilen Tesla araçlarını ilk duyuşumuz değil. Tesla Model 3’ün Çin’de piyasaya sürülmesinden bu yana, ülke birkaç büyük sel felaketi yaşadı ve Tesla’nın otomobilleri, rakiplerinin çoğunun aksine, su altında kalma konusunda her zaman dikkate değer bir yetenek gösterdi.

Tesla Cybertruck ne zaman gelecek?

Cybertruck 2019’un sonlarında tanıtıldı ve 2020’nin sonlarında üretilip teslim edilecekti. Ancak, tedarik sorunları ve üretim alanı eksikliği nedeniyle Tesla tarafından piyasaya sürülmesi defalarca ertelendi. Ancak Gigafactory Texas’ın tamamlanması ve Cybertruck’a özel bir Giga presinin fabrikaya kurulmasıyla birlikte, üretim şirketin planladığı gibi önümüzdeki yılın başlarında başlayabilir.

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SUV’ların sudan geçme kabiliyeti tamamen yeni değildir. Jeep Wrangler, Ford Bronco ve diğer modeller gibi diğer araçların bu özelliği sergilediğini gördük. Tesla geçmişte cesur iddialarda bulundu ve Cybertruck’ın üretimi başladığında bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz gerekecek.

Potansiyel yeteneklerine bir örnek veren Musk, Cybertruck’ın Boca Chica’daki SpaceX Starbase tesisinden Güney Padre Adası’na giden kanalı geçebilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.