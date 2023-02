Geçtiğimiz hafta içinde onlarca Twitter çalışanı işten çıkarıldı. Şirketin yeni işten çıkarılanları arasında reklam ürünlerinin satışında görev alan çalışanlar ve mühendislik departmanından çalışanlar da yer aldı.

İşten çıkarmalar, Twitter’ın şu anki CEO’su Elon Musk‘ın sosyal ağa reklam işlerini yoluna koyması için bir haftalık süre vermesinin ardından geldi. Bu, iş adamının şirketi devralmasından bu yana gerçekleşen üçüncü işten çıkarma turu oldu.

Musk, reklamların akıştaki kullanıcıları hedefleme şeklinin değiştirilmesini istedi. Daha önce platformun “dünyadaki en kötü reklam alaka düzeyine” sahip olduğu yorumunu yapmış ve profilinde “bu kadar çok alakasız ve can sıkıcı reklam” için özür dilemişti.

Reklamların, Google aramada olduğu gibi tweetlerdeki anahtar kelimeler ve konularla ilişkilendirilmesini istiyor. Reklamların arkasındaki kovulan mühendislik sorumlusu Marcin Kadluczka için bu iyileştirmenin daha uzun bir süreye ihtiyacı vardı.

Platformun şu anki CEO’su, akıştaki reklamların kullanıcıların gönderileri ve aramalarıyla bağlantılı olması için bir hafta süre verdi.

Thank you tweeps 🙏

End of 7 years at Twitter!@elonmusk 🙏 for learnings and energy in last 3 months to improve Twitter & Ads!

I believe Twitter can really improve ads in 2-3 months (no necessarily in a week though) 📈💵

Wish I could be actually fired not just deactivated 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/ygfrIfwZXY

— Marcin (@marcinkadluczka) February 19, 2023