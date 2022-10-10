Theranos’un eski patronu Elizabeth Holmes’un cezası, bir yargıç, davada kilit bir tanığın ifadesinin doğru olup olmadığını değerlendirdiği için ertelendi. Holmes, federal savcıların yanıltıcı kanıtlar sunduğunu iddia ettikten sonra yeni bir dava talep etti. Mahkeme, ocak ayında, kan testi firmasında yatırımcıları dolandırmakla ilgili 11 davanın dördünde Holmes’u suçlu buldu.

Mahkeme belgelerine göre Holmes, eski Theranos laboratuvar direktörü Adam Rosendorff hakkında “yeni keşfedilen kanıtlara dayalı yeni bir dava için harekete” geçti. Holmes’un avukatları, Rosendorff’un duruşmadaki ifadesinden duyduğu üzüntüyü ifade etmek için ağustos ayında Holmes’un evine gittiğini söyledi. Bu son gelişme, avukatlarının geçen ay mahkumiyetini bozma girişiminde başarısız olmasının ardından geldi.

Şu anda kefaletle serbest olan Holmes, söylenene göre 17 Ekim’de ceza alacaktı. Ocak ayında bir jüri, Holmes’u Kaliforniya’da aylarca süren dönüm noktası niteliğindeki bir davanın ardından yatırımcıları dolandırmaktan suçlu buldu. Jüri üyeleri ayrıca, onu yatırımcılara karşı dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan ve üç elektronik dolandırıcılık suçlamasından da suçlu buldu. Ancak Holmes suçlamaların hepsini reddetti.

Savcılar, Holmes’un kanser ve diyabet gibi hastalıkları birkaç damla kanla tespit edebileceğini söylediği teknoloji hakkında bilerek yalan söylediğini belirtti. Firma, testle sağlık sektöründe devrim yaratacağına söz vermişti.

Ancak bu iddialar, bir Wall Street Journal soruşturmasının temel kan testi teknolojisinin çalışmadığını bildirmesinden sonra 2015 yılında çözülmeye başladı.

Mahkeme ayrıca, eski erkek arkadaş ve eski başkan Ramesh Sunny Balwani’yi, temmuz ayında benzer suçlamalardan ve hastaları dolandırmaktan dolayı suçlu buldu. Balwani’nin önümüzdeki ay ceza alması planlanıyor.

Theranos, bir zamanlar biyoteknolojinin ve Silikon Vadisi’nin gözdesiydi ve 9 milyar dolar değerindeydi. Holmes, medya patronu Rupert Murdoch ve teknoloji devi Larry Ellison da dahil olmak üzere milyarderlerden 900 milyon dolardan fazla para toplamayı başardı.