Ekran kartı tarafında özellikle kripto para madenciliği nedeniyle bir süredir yoğun talep ve yüksek fiyatlar görüyorduk. Ancak görünüşe bakılırsa yavaş yavaş bu talep azalıyor ve ekran kartı fiyatlarında da son dönemde önemli bir gerileme var.

Ekran kartı fiyatlarında %25 düşüş

Aşağıda Amazon fiyatlarına göre bazı NVIDIA ve AMD ekran kartlarının fiyat hareketlerini gösteren grafiklerden görebileceğiniz gibi, Mart ayı başından bugüne birçok modelde %25’e varan bir fiyat düşüşü yaşanmış.

Örneğin Radeon RX Vega, geçtiğimiz ayın başında 1.400 dolar fiyat etiketine sahipken, bugün 949 dolar fiyatla ürünü satın alabiliyorsunuz.

Öte yandan MSI Gaming GeForce GTX 1070 Ti modeli de 780 dolar seviyesinden 629 dolar seviyesine düşmüş durumda.