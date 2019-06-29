LCD panellere ekran altı parmak izi desteği geliyor

Çinli ekran üreticisi BOE uygun fiyatlı LCD panellere ekran altı parmak izi teknolojisini entegre etmeyi başardı. Yeni teknolojinin bu yıl içerisinde seri üretime geçmesi bekleniyor.

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Günümüz akıllı telefonlarında yeni güvenlik sistemi ekran altı parmak izi teknolojisi. İlk olarak 2018 yılında Vivo X20 Plus AMOLED panel üzerinde geliştirilmiş güvenlik teknolojisi OLED ekranlarda kullanılıyor. LCD’ye göre daha pahalı olan OLED ekranlarda kullanılan teknoloji, telefon fiyatlarının artmasına sebep olmuştu. İlk zamanlarda amiral gemilerinde kullanılan ekran altı parmak izi sistemi, daha sonra orta segment cihazlara entegre edildi. Şimdi ise Çinli ekran üreticisi BOE LCD panellere ekran altı parmak izi teknolojisini başarıyla yerleştirdiğini açıkladı. Bu adımla beraber akıllı telefon üreticileri yeni nesil giriş ve orta segment cihazlarında ekrandan parmak izi teknolojilerini kullanabilecekler. Bugüne kadar bu sistemin kullanılamamasının ana sebebin ise LCD panellerin aydınlatma katmanının OLED’e göre daha kalın olması gösteriliyordu.

Market araştırmalarına göre 2018’de piyasaya giriş yapan akıllı telefonların %85’i LCD panel kullanıyor. Yaklaşık olarak 1.5 milyar cihazda bulunan panel sayısının OLED’e doğru kayması beklenilirken, OLED panele geçiş için seneler olduğu belirtiliyor. Daha önce Fortsense ve AU Optronics adlı iki firma LCD paneller için ekran altı parmak izi teknolojisi üzerinde çalıştığını belirtmişti. BOE ise 2019 yılının sonunda ekran altı parmak izi sistemine sahip yeni nesil LCD panelleri seri üretilebileceğini onayladı. Bu gelişimle beraber 2020 yılında çıkacak giriş segment akıllı telefonlarda değişimin başlaması öngörülüyor.