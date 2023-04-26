e-Nabız’ın altyapısı Katar’a satıldı iddiası bugun gündeme bomba gibi düştü. T24 sitesi tarafından ortaya çıkarılan iddialar, iki yazılım şirketi arasındaki anlaşmazlığa ışık tutuyor. Vatandaşların tüm sağlık verilerini barındıran e-Nabız uygulamasının altyapısının Katar’a satıldığı öne sürüldü.

2017’de hayata geçirilen ve vatandaşların tüm sağlık bilgilerine erişimine olanak tanıyan e-Nabız uygulaması hakkında bugün ilginç iddialar ortaya atıldı. e-Nabız’ı ilk geliştiren Bilbest, uygulamanın bakım ve güncelleme işlerini yapan başka bir yazılım şirketi olan Tiga’ya karşı açtığı davada, Tiga’nın e-Nabız altyapısını Katar’a kendi mülkiyetiymiş gibi sattığını iddia etti.

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T24’ün ortaya çıkardığı detaylara göre, her iki şirket de Sağlık Bakanlığı’ndan iki Bakan Yardımcısı ile yakından bağlantılı. Bilbest’in kurucusu Sabahattin Aydın’ın eşiyle, Tiga’nın ise Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ile yakın ilişkide olduğu öne sürüldü.

Bilbest mahkemeye sunduğu dilekçede “Katar’a satıldı” iddiasını öne sürdü:

Bilbest, Tiga ve Sağlık Bakanlığı aleyhine dava açtı. Bu davada Tiga’nın e-Nabız altyapısını Katar’a satarak fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etti. e-Nabız’ı oluşturan temel iki sistemin Bilbest tarafından geliştirildiği, kullanım hakkının Sağlık Bakanlığı’na devredildiği belirtildi.

Uygulamayı bakım, onarım ve güncellemelerinden sorumlu olan Tiga’nın, çalışmaları sırasında elde ettiği verileri kullanarak e-Nabız’ı ticari bir ürüne dönüştürdüğü öne sürüldü. Tiga’nın bu ticaretten elde ettiği kazancın mahkeme tarafından belirlenerek Bilbest’e ödenmesi talep edildi.

Tiga ise uygulamayı sil baştan yazdığını savundu. Bakanlık da davada yer aldı.

Söz konusu dava, e-Nabız verilerinin değil, sadece e-Nabız uygulama altyapısının satılmasını kapsamaktadır. Bu aşamada en azından vatandaşlara ait verilerin Katar’ın eline geçtiğine dair bir durum söz konusu değil.