E-Belediye Bilgi Sistemi duyuruldu!

E-Belediye Bilgi Sistemi Projesini hayata geçiren İçişleri Bakanlığı,belediyecilik konusunda yeni bir boyuta geçilmesini sağlayacak. T.C. İçişleri Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı habere göre artık E-Devlet sistemi gibi E-Belediye sistemi de tüm Türkiye’deki belediyeler tarafından uygulanacak.

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Ülke çapındaki tüm belediyeler, 2020 yılına kadar e-Belediye sistemine giriş yapacak ve bu sayede yerel hizmetler çevrimiçine taşınacak. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan E-belediye projesi, belediyeler tarafından tamamen ücretsiz olarak kullanılacak ve yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak. Kazanılan maddi tasarrufun yanı sıra zaman ve emek tasarrufu da sağlayacak olan “E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi” vatandaşlar için büyük kolaylık olacak.

E-belediye Bilgi Sistemi Projesiyle, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor. Sistem ile vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak, vatandaşların yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanması amaçlanıyor.Ayrıca kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabilecek. Bu sistem sayesinde bürokrasi nedeniyle oluşan yoğunluğun da azalması bekleniyor.

E-belediye Bilgi Sistemi sayesinde Dünya Banka’sının iş yapılabilirlik listesinde Türkiye’nin 30 sıra birden yükselmesi öngörülüyor. Yıllık 3 Milyar Lira tasarruf sağlayacağı ön görülen sistemde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Modülü sayesinde toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 Milyon 936 Bin 693 Liralık tasarruf sağlanmış durumda.

Toplamda 61 modülden oluşan sistemde, 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Sistemde şu an itibarıyla 24 mödül ise uygulamaya alındı. 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığınca geliştirilecek tüm modüllerin tamamlanması ve sisteme 600 belediyenin dahil olması hedefleniyor. 2020 yılı sonuna kadar ise tüm belediyelerin sisteme dahil olması bekleniyor.