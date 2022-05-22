“Dünyanın en yüksek hava istasyonu” 8.830 metre yükseklikte Everest Dağı’na kuruldu. National Geographic Society’den bir uzman ekibi, çeşitli meteorolojik olayları otomatik olarak ölçmek için istasyonu kurdu.

PTI ajansı tarafından bildirdiği üzere, Nepal Hidroloji ve Meteoroloji Departmanı (DHM), Nepal medyasına göre, zirvedeki kar ve buzun ekipman sabitlemek için uygun olmadığı için geçen hafta zirve noktasının (8,848,86 metre) birkaç metre altına otomatik hava istasyonu kurulduğunu söyledi.

Güneş enerjisiyle çalışan hava durumu izleme sisteminin, hava sıcaklığı, rüzgar hızı ve yönü, hava basıncı, karın yüzey yüksekliğindeki değişim, gelen ve giden kısa ve uzun dalga radyasyonu gibi çeşitli meteorolojik olayları ölçmesi bekleniyor.

Ayrıca bkz: Bilim Adamları, Çin’in Güneyindeki Bir Kuyuda Gizlenmiş Eski Bir Orman Keşfetti

ABD’deki Appalachian Eyalet Üniversitesi’nden iklim bilimcisi Baker Perry tarafından yönetilen NatGeo ekibi, çoğu hava istasyonunu kurarken dünyanın en yüksek zirvesine tırmanan ünlü dağcılar ve bilim adamlarından oluşuyordu.

The Himalayan Times’ın haberine göre ekip Nepal’in Everest bölgesinde bir ay geçirdi ve South Col’daki bir istasyon da dahil olmak üzere diğer istasyonların bakımını da üstlendi.

DHM ve National Geographic, NatGeo tarafından kurulan beş Otomatik Hava İstasyonunun tamamını, dağ koşullarıyla ilgili gerçek zamanlıya yakın bilgiler sağlamak üzere işletmek için bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Raporda, MoU kapsamında, National Geographic ekibinin 2026’da teknolojiyi Nepal hükümetine aktarmadan önce istasyonları 2025’e kadar tam olarak işleteceği belirtildi.

DHM yetkililerine göre, ekip görevi tamamladıktan sonra Katmandu’ya döndü. DHM Genel Müdürü Kamal Ram Joshi, DHM’nin NatGeo ekibinden şimdiye kadar olduğu gibi NatGeo sunucuları aracılığıyla veri aktarmadan doğrudan Nepal yetkililerine iletmesini talep ettiğini söyledi.

Raporda, bir Çin keşif ekibinin Everest’in kuzey tarafında 8.800 metre yükseklikte otomatik bir meteorolojik izleme sistemi de kurduğu belirtildi. Çin basınında çıkan haberlere göre, Pekin, Everest Dağı’nda 5.200 metreden 8.800 metreye kadar kurulmuş sekiz istasyona sahipken, dört istasyon 7.028 metre, 7.790 metre, 8.300 metre ve 8.800 metrede 7.000 metreyi aşıyor.