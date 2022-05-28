Dolandırıcılar, WhatsApp hesaplarını çalmanın yollarını bulmaya devam ediyor. En son dolandırıcılık CloudSEk CEO’su Rahul Sasi tarafından keşfedildi ve yalnızca bir telefon görüşmesinden haberci profillerine girilmesine izin verdiği için eylemin basitliği ile öne çıkıyor.

23 Pazartesi günü Twitter’da yayınlanan bir gönderide uzman, siber suçluların rastgele seçilen kurbanlarla iletişim kurduğunu ve onları belirli bir numarayı çevirmeye ikna ettiğini açıkladı. Arama genellikle taşıyıcı servislerle ilişkili “67” veya “405” ile başlayan numaralara yapılıyor.

Ayrıca bkz: WhatsApp Multi-Device 2.0 Yakında Kullanıcıların Aynı Hesaba Ek Telefonu Bağlamasına İzin Verecek!

Aramayı yaptıktan sonra, kurban WhatsApp kayıt sürecini tetikler ve bilmeden doğrulama kodunu dolandırıcının telefonuna gönderme seçeneğini seçer. Bu bilgilerle siber suçlu, hedefin hesabını ele geçirebilir ve cihazına kaydedebilir.

Çalınan hesabı kullanan dolandırıcı, bu profilin sahibi gibi davranır ve kişinin bağlantılarıyla konuşmaya başlar, genellikle iddia edilen bir acil durum için para ister ve yeni kurbanlar yaratır. Aksiyonun basit mekaniği nedeniyle Sasi, etkilenen çok sayıda insan olduğunu tahmin ediyor.

İçindekiler Önleme ipuçları

Önleme ipuçları

Güvenlik araştırmacısına göre, bir telefon görüşmesi yoluyla WhatsApp hesaplarını çalan dolandırıcılıktan kendinizi korumanın en iyi yolu, habercide iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmektir. Bu şekilde, kullanıcı ekstra bir koruma katmanı ekleyerek saldırganın hareket etmesini zorlaştırır.

Ayrıca, mesajlaşma uygulamasında hesabınıza giriş yapmak için bir şifre veya PIN ayarlamanızı ve platform doğrulama kodlarını asla kimseye vermemenizi önerir. Ayrıca programda yabancılar tarafından yapılan mesaj ve aramalardan da şüphelenmelisiniz.

Sasi ayrıca, çeşitli pazarlardaki operatörler kötü niyetli kampanyanınkine benzer hizmet numaraları kullandığından dolandırıcılığın küresel erişime sahip olduğu konusunda da uyarıyor.