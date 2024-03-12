Apple, uzun yıllardır Mac bilgisayarlarında dokunmatik ekran özelliklerine karşı çıkıyordu. Ancak son zamanlarda yapılan güncellenen bir patent başvurusu, şirketin tutumunda potansiyel bir değişiklik olabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Dokunmatik ekranlı iMac ilerleyen yıllarda bizlerle birlikte olacak gibi görünüyor.

Kasım 2023’te ilk olarak dosyalanan patent, masaüstü bilgisayarlar için ayarlanabilir bir stand tasarımının ayrıntılarını içeriyor. Apple, giderek daha büyük ve ince ekranların taşınması ve taşınmasıyla ilgili zorlukları vurguluyor. Önerilen çözüm, geleneksel tasarımlarla karşılaştırıldığında taşınabilirliği artıran ve boşa harcanan alanı azaltan bir standa odaklanıyor.

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Bazı teknoloji blogları, bu patentin Microsoft’un Surface Studio’suna benzer bir dokunmatik ekranlı iMac’e işaret ettiğini düşünüyor. Ancak patentin kendisi, dokunmatik ekran işlevselliğinden bahsetmiyor. Odak noktası, standın ayarlanabilirliği ve taşınabilirlik avantajları üzerinde.

Apple’ın iMac’in fiziksel tasarımını geliştirmeye odaklandığını görmek ilginç. Dokunmatik ekranlı iMac olası olsa da, Apple’ın bu patentle pratikliğe öncelik vermesi daha olası görünüyor. Daha ayarlanabilir bir stand, sanatçılar, tasarımcılar ve birden fazla izleme açısından yararlanan herkes için kullanıcı deneyimini geliştirebilir. Sonuç olarak, işlevselliği ve kullanıcı konforunu artıran her türlü iyileştirme, iMac serisine eklenmesi memnuniyetle karşılanacaktır.

Ancak, bu patentin gelecekteki dokunmatik ekranlı iMac’e mi yoksa sadece geliştirilmiş bir stand tasarımına mı işaret edeceği henüz belirsiz. Apple’ın masaüstü bilgisayarlarında dokunmatik ekran trendini benimseyip benimsemeyeceğini yalnızca zaman gösterecek. Teknoloji meraklıları, şirketin gelecek adımlarını heyecanla bekliyor.