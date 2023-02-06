Bugün ülkemizde elim bir deprem faciası yaşandı. HWP ailesi olarak herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada borcundan dolayı kapanan tüm hatların ücretsiz olarak açıldığını duyurdu. Bunun yanı sıra operatörler kullanıcılarına ücretsiz internet ve konuşma paketi sağladı.

Deprem dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması adına tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır. Haberleşmede yaşanan aksaklıkların giderilmesi için tüm ekiplerimiz sahadadır.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) February 6, 2023

Deprem hayatımızın bir gerçeği. Hepimiz doğal olarak yakınlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak hatlarda oluşan yoğunluk 112 Acil Servis ve AFAD ile iletişimi engelliyor. Lütfen hatları gereksiz yere meşgul etmeyelim. Mümkünse WhatsApp vb. online mesajlaşma uygulamalarını kullanalım. Geçmiş olsun Türkiye.