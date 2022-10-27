Depolama şirketi Seagate, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme amacıyla 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarılanlar küresel işgücünün yüzde 8’ini temsil ediyor, ancak şirket mevcut ekonomik krizin ihtiyaçlarını karşılamak için maliyetleri düşürmesi gerektiğini söylüyor. İşten çıkarılacakların gelecek yılın ikinci mali çeyreğinin sonuna kadar şirket tarafından işten çıkarılması beklenirken, çalışanların kıdem tazminatı ve diğer fesih haklarıyla ilgili olarak 70 milyon dolara kadar vergi öncesi masraf yapılması öngörülüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Seagate CEO’su Dave Mosley şunları söyledi:

“Küresel ekonomik belirsizlikler ve geniş tabanlı müşteri envanter düzeltmeleri Eylül çeyreğinin son dönemlerinde daha da kötüleşti ve bu dinamikler hem yakın vadeli sektör talebine hem de Seagate’in finansal performansına yansıdı. Mevcut piyasa koşullarına yanıt vermek ve uzun vadeli karlılığı arttırmak için, üretim çıktımızı ve yıllık sermaye harcama planlarımızı ayarlamak ve gelecekteki büyümemizi yönlendiren toplu kapasite çözümlerine yatırımları sürdürürken anlamlı maliyet tasarrufu sağlayacak bir yeniden yapılandırma planını duyurmak da dahil olmak üzere hızlı ve kararlı adımlar attık.”

Son birkaç aydır diğer teknoloji firmaları da istihdam ettikleri personel sayısını azaltıyor. Calm personel sayısının %20’sini azalttı, Snap %20 kesinti yapacağını duyurdu, Twilio personel sayısını yaklaşık 900 azalttı, Meta işten çıkarma yapacağını açıkladı ve Microsoft Xbox ve Azure bölümlerinde çalışan yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı.

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COVID-19 karantinaları Çin’deki tedarik zincirlerini etkilemeye devam ediyor ve Ukrayna’daki savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar gıda ve doğal gaz tedarikini vuruyor. Bu ürünlere yönelik talep arzı aşarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. Enflasyonun kontrolden çıkmasını önlemek için ABD Merkez Bankası gibi merkez bankaları faiz oranlarını artırıyor. Daha yüksek faiz oranları insanların harcanabilir gelirlerinin düşmesine neden olacak.